Wildfire

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 12
Seitenwechsel

Wildfire

Folge 12: Seitenwechsel

43 Min.Ab 6

Vor dem Bristol-Stakes-Rennen herrscht wieder ein großer Konkurrenzkampf. Der Gewinner des Rennens qualifiziert sich automatisch für das hoch dotierte Kentucky Derby. Dani will für die Davis-Farm einen Vorteil erschleichen und plant eine Intrige.

