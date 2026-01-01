Staffel 3Folge 6
Wildfire
Folge 6: Kollaps
44 Min.Ab 6
Ken David hat beschlossen, Flame aufgrund seines schiefgewachsenen Beines zu verkaufen. Eine Operation wäre viel zu teuer. Matt, Kris und Junior können Ken allerdings nochmal überreden, den Verkauf etwas zu verzögern. Sie wollen bei Wildfires Nachfolger eine Behandlungsmethode ausprobieren, die eine Operation eventuell unnötig macht.
Wildfire
Genre:Drama, Tiere
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 Wildfire Productions Inc. All Rights Reserved