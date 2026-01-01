Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wildfire

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 13
Alles auf Sieg

Wildfire

Folge 13: Alles auf Sieg

43 Min.Ab 6

Rennbahnbesitzer Omar Al Sayed ist enttäuscht von den schlechten Leistungen von Wildfire und Avatar. Er schlägt den beiden Farms einen Deal vor: er will ein illegales, privates Rennen veranstalten. Der Gewinner erhält zwei Millionen Dollar. Matt und Kris sind hin- und hergerissen und stehen vor einer schweren Entscheidung.

