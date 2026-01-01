Staffel 3Folge 3
Wildfire
Folge 3: Der Clown im Ring
44 Min.
Pablo und Jean sind der Meinung, dass man Wildfire noch etwas schonen sollte. Kris jedoch will so schnell wie möglich das nächste Rennen mit ihm bestreiten, um das fehlende Geld für die Raintree-Farm aufzutreiben. Zudem hat sie das Gefühl, dass Jean ihr die Affäre mit Kerry noch nicht verziehen hat.
Wildfire
Genre:Drama, Tiere
Copyrights:© 2005 Wildfire Productions Inc. All Rights Reserved