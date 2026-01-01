Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Wildfire

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 8
Bauchgefühl

BauchgefühlJetzt kostenlos streamen

Wildfire

Folge 8: Bauchgefühl

45 Min.

Jean entscheidet sich, einige Jungtiere zu verkaufen, um die Raintree-Farm vor dem Ruin zu bewahren. Pablo gefällt diese Idee allerdings überhaupt nicht und hält diesen Schritt für einen großen Fehler. Er teilt ihr mit, dass der wohlhabende Scheich Omas Al Sayed Interesse an der Farm bekundet hat.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Wildfire
MOVIESPHERE

Wildfire

Alle 4 Staffeln und Folgen