Staffel 3 Folge 2
Wildfire
Folge 2: In Deckung
45 Min.
Kerry jat das Preisgeld des Breeder's International Rennens unterschlagen. Dadurch ist die Raintree-Farm nun wieder in Schwierigkeiten und Kris gibt sich teilweise die Schuld dafür. Um Jean das fehlende Geld zurückzahlen zu können, absolviert sie ein Rennen nach dem anderen. Dann erhält sie ein lukratives Angebot von Tim Bromley, der ihr aus den finanziellen Sorgen helfen könnte.
Wildfire
Genre: Drama, Tiere
