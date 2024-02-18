Konny's Traumbus: Umbaupläne, Platzprobleme und eine defekte KlimaanlageJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 1: Konny's Traumbus: Umbaupläne, Platzprobleme und eine defekte Klimaanlage
87 Min.Folge vom 18.02.2024Ab 6
Nach langer Suche scheint Konny endlich seinen Traumbus gefunden zu haben: ein alter Schulbus, den er nach dem Transport nach Hawaii zum Wohnmobil umbauen möchte. Bevor es dazu kommt, muss Konny jedoch zuerst einmal prüfen, ob sein Carport groß genug ist. Darüber hinaus braucht der Bus noch eine Sitzgelegenheit für Manu, wofür die beiden ein Sofa ins Auge gefasst haben. Und als ob das an Arbeit nicht genug wäre, fällt dann auch noch die Klimaanlage aus ...
Genre:Reality, Reise
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins