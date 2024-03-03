Immobilienmarkt und Romantik pur - Die Reimanns erneuern ihr EheversprechenJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 3: Immobilienmarkt und Romantik pur - Die Reimanns erneuern ihr Eheversprechen
87 Min.Folge vom 03.03.2024Ab 6
Auf Hawaii macht sich Manu viele Gedanken, denn zu ihrem 20. Hochzeitstag möchten die Reimanns ihr Eheversprechen auf Fidschi erneuern. Daher dauert es nicht lange, bis Konny sich die ersten Immobilien auf der polynesischen Insel anschaut. Komplett ideenlos ist er jedoch beim Schreiben der Hochzeitsrede, denn für Romantik ist der Auswanderer nicht unbedingt bekannt. Doch bei der Eheerneuerung kullern dennoch sehr viele Tränen.
Genre:Reality, Reise
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
