Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Reimanns

Der große Fidschi-Inselcheck: Haben Konny und Manu ihr neues Paradies gefunden?

Kabel EinsStaffel 3Folge 4vom 10.03.2024
Der große Fidschi-Inselcheck: Haben Konny und Manu ihr neues Paradies gefunden?

Der große Fidschi-Inselcheck: Haben Konny und Manu ihr neues Paradies gefunden?Jetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Reimanns

Folge 4: Der große Fidschi-Inselcheck: Haben Konny und Manu ihr neues Paradies gefunden?

87 Min.Folge vom 10.03.2024Ab 6

Wandern Deutschlands bekannteste Auswanderer Manu und Konny Reimann erneut aus? Auf Fidschi hat ein Grundstück großes Interesse bei den Auswanderern ausgelöst und noch ist kein Ende in Sicht. Der große Fidschi-Inselcheck geht weiter und wieder warten traumhafte Grundstücke im Inselparadies. Ein Haus lockt mit einer eigenen Insel - wird hier der Traum eines echten Konny Islands endlich wahr?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Willkommen bei den Reimanns
Kabel Eins
Willkommen bei den Reimanns

Willkommen bei den Reimanns

Alle 4 Staffeln und Folgen