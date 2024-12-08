Zum Inhalt springenBarrierefrei
Willkommen bei den Reimanns

Pfusch am Bau - Konnys große Enttäuschung

Kabel EinsStaffel 3Folge 9vom 08.12.2024
Pfusch am Bau - Konnys große Enttäuschung

Folge 9: Pfusch am Bau - Konnys große Enttäuschung

87 Min.Folge vom 08.12.2024Ab 6

Konny ist frustriert: Da lässt er einmal fremde Handwerker in sein Haus und es wird gepfuscht. Also muss er doch wieder selbst ran. Da passt es gut, dass die beiden gerade Besuch auf Konny Island haben. Die langjährigen Freunde Bea und Micha sind wieder in Hawaii - eigentlich zum Urlaub machen - aber natürlich werden sie gleich zum Arbeiten eingespannt. Zunächst beim Busausbau, da hilft vor allem Micha gern. Manu und Bea werden zu einem richtigen Knochenjob verdonnert.

