Willkommen bei den Reimanns
Folge 9: Pfusch am Bau - Konnys große Enttäuschung
87 Min.Folge vom 08.12.2024Ab 6
Konny ist frustriert: Da lässt er einmal fremde Handwerker in sein Haus und es wird gepfuscht. Also muss er doch wieder selbst ran. Da passt es gut, dass die beiden gerade Besuch auf Konny Island haben. Die langjährigen Freunde Bea und Micha sind wieder in Hawaii - eigentlich zum Urlaub machen - aber natürlich werden sie gleich zum Arbeiten eingespannt. Zunächst beim Busausbau, da hilft vor allem Micha gern. Manu und Bea werden zu einem richtigen Knochenjob verdonnert.
Genre:Reality, Reise
Produktion:DE, 2022
