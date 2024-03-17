Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rumtopf, Ankunft des neuen Busses und Probleme auf Konny Island

Kabel EinsStaffel 3Folge 5vom 17.03.2024
88 Min.Folge vom 17.03.2024Ab 6

Zurück auf Hawaii macht sich Konny im Garten an die Ernte der vielen Früchte, um daraus einen Rumtopf zu zaubern. Dann kommt endlich der ersehnte Anruf vom Hafen in Honolulu: Der Bus ist da und kann abgeholt werden. Konny und Manu sind aufgeregt. Hat das Fahrzeug die lange Seefahrt heil überstanden? Das eigentliche Problem erwartet die beiden dann allerdings zuhause auf Konny Island.

