Folge vom 02.10.2025
Das Boba Get Café / Alles auf Lily-ArtJetzt kostenlos streamen
Wylde Pak
Folge vom 02.10.2025: Das Boba Get Café / Alles auf Lily-Art
22 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 6
Lil's liebster Bubble-Tea-Laden schließt! Die Kinder wollen das Geschäft mit Limetten ausstatten, müssen aber bald Canyon Valley retten. Lil und Min erkennen beide, wie sehr sie ihrer Mutter ähneln, und versuchen, sich von ihr abzugrenzen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon