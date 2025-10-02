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Wylde Pak

NickelodeonFolge vom 02.10.2025
Das Boba Get Café / Alles auf Lily-Art

Das Boba Get Café / Alles auf Lily-ArtJetzt kostenlos streamen

Wylde Pak

Folge vom 02.10.2025: Das Boba Get Café / Alles auf Lily-Art

22 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 6

Lil's liebster Bubble-Tea-Laden schließt! Die Kinder wollen das Geschäft mit Limetten ausstatten, müssen aber bald Canyon Valley retten. Lil und Min erkennen beide, wie sehr sie ihrer Mutter ähneln, und versuchen, sich von ihr abzugrenzen.

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