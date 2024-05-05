Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Yes we camp!

Luxus-Camper und Campingneulinge

Kabel EinsStaffel 5Folge 1vom 05.05.2024
Luxus-Camper und Campingneulinge

Luxus-Camper und CampingneulingeJetzt kostenlos streamen

Yes we camp!

Folge 1: Luxus-Camper und Campingneulinge

88 Min.Folge vom 05.05.2024Ab 12

Auf dem Campingplatz Triolago in Riol hoffen die Freundinnen Michaela und Monica endlich auf mehr Luxus. Ein besonderes Ziel haben Monika und Roland: das Freizeitcamp am Wasser auf Rügen. Für die beiden ist es das erste Mal auf einem klassischen Campingplatz. Und die FKK-Camper Christian und Mandy reisen in den Süden Italiens auf den Campingplatz Campeggio Naturista Villaggio Pizzo Greco.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Yes we camp!
Kabel Eins
Yes we camp!

Yes we camp!

Alle 6 Staffeln und Folgen