Folge 4: Männerurlaub an der Ostsee
89 Min.Folge vom 02.06.2024Ab 12
Im "Campingpark Ostseebad Rerik" ist einiges los. Thomas und Kalle verbringen hier einen richtigen Männerurlaub. Die beiden Camping- und Fußballfans haben ihre geliebte Parzelle verlassen, um ihre Freundschaft zu stärken. Für die Wendt-Girls bricht der letzte Tag auf ihrem Floßcamper an. Doch dieser Tag wird nochmal aufregend, denn Shakira muss mit dem Floß durch die Schleuse.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Good Times Fernsehproduktion GmbH, Bildrechte: Kabel Eins