Yes we camp!

Schon vorbei, schade - Urlaubsende in Italien

Kabel EinsStaffel 5Folge 5vom 09.06.2024
Folge 5: Schon vorbei, schade - Urlaubsende in Italien

89 Min.Folge vom 09.06.2024Ab 12

In Italien ist für Remo, Marietta und Uschi der letzte Tag angebrochen - und dieser soll nochmal richtig genossen werden. In Bayern liegt der "Campingplatz Bannwaldsee". Dort will Andreas, genannt Curry Paule, zusammen mit seiner Ute etwas ausspannen. Als die beiden auf dem Campingplatz eintreffen, ist schnell klar, dass hier zwei Welten aufeinandertreffen. Und auf "Campingplatz Quinta do Maral" möchte Karsten heute seinem Kumpel Frank etwas Gutes tun.

