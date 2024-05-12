Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Yes we camp!

Camping auf dem dem Boot - das Abenteuer der "Wendt-Girls"

Kabel EinsStaffel 5Folge 2vom 12.05.2024
Camping auf dem dem Boot - das Abenteuer der "Wendt-Girls"

Camping auf dem dem Boot - das Abenteuer der "Wendt-Girls"Jetzt kostenlos streamen

Yes we camp!

Folge 2: Camping auf dem dem Boot - das Abenteuer der "Wendt-Girls"

88 Min.Folge vom 12.05.2024Ab 12

Die Ladys aus drei Generationen der Familie Wendt haben sich für einen Campingurlaub auf der Havel entschieden. Doch das Campen auf dem Boot ist sehr herausfordernd. Auf Triolago in Riol trifft Familie Wolter mit ihrem Zelt ein. Doch schon nach kurzer Zeit gibt es Streit. Entspannter geht es auf dem Campingplatz Freizeitcamp am Wasser zu. Hier steht Monikas und Rolands großer Tag bevor: ihr 30. Hochzeitstag.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Yes we camp!
Kabel Eins
Yes we camp!

Yes we camp!

Alle 6 Staffeln und Folgen