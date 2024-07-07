Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Yes we camp!

Bayrisches Frühstück und ein "hüpfender Baum"

Kabel EinsStaffel 5Folge 6vom 07.07.2024
Bayrisches Frühstück und ein "hüpfender Baum"

Bayrisches Frühstück und ein "hüpfender Baum"Jetzt kostenlos streamen

Yes we camp!

Folge 6: Bayrisches Frühstück und ein "hüpfender Baum"

89 Min.Folge vom 07.07.2024Ab 12

Auf dem "Campingplatz Bannwaldsee" gibt es bei Curry Paule und Ute ein klassisch bayrisches Frühstück, als Platzwart Bibi vorbeikommt und den beiden einen Ausflug zum "hüpfenden Baum" anbietet. Was sich wohl dahinter verbirgt? Auf dem "Campingplatz Ostseebad Rerik" steht bei Thomas und Kalle heute Urlaub pur auf dem Programm. In Portugal hingegen heißt es bei Frank und Karsten: FKK-Reiten.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Yes we camp!
Kabel Eins
Yes we camp!

Yes we camp!

Alle 6 Staffeln und Folgen