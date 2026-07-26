Yukon Gold
Folge 1: Auf ein Neues
43 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12
Zu Beginn der Saison geraten Bernie und sein Sohn aneinander, als sie die Strategie für die kommende Saison planen. Big Al kehrt im Rollstuhl in den Yukon zurück und hofft, sein Leben und seine Mine wieder auf Kurs zu bringen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Yukon Gold
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited