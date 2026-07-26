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Yukon Gold

Auf ein Neues

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 1vom 26.07.2026
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Yukon Gold

Folge 1: Auf ein Neues

43 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12

Zu Beginn der Saison geraten Bernie und sein Sohn aneinander, als sie die Strategie für die kommende Saison planen. Big Al kehrt im Rollstuhl in den Yukon zurück und hofft, sein Leben und seine Mine wieder auf Kurs zu bringen.

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