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Yukon Gold

Rekordverdächtig

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 5vom 09.08.2026
Rekordverdächtig

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Yukon Gold

Folge 5: Rekordverdächtig

43 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Big Als Risiko zahlt sich aus. Bernie gerät mit seinem Sohn Justin in Streit. Ken und Guillaume waschen noch Gold, bevor Ken zur Geburt seines Kindes abreisen muss. Karls Team versucht, innerhalb einer Woche 200 Unzen Gold zu gewinnen.

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