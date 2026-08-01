Yukon Gold
Folge 7: Zahltag
43 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Maschinenausfälle legen Chris' Mine lahm. Big Al erinnert sich an den Tod seiner Frau. Ken und Guillaume kämpfen darum, ihre Saison zu retten, während Bernie und sein Team einen großen Goldfund erzielen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Yukon Gold
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited