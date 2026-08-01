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Yukon Gold

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Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 7vom 16.08.2026
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Yukon Gold

Folge 7: Zahltag

43 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12

Maschinenausfälle legen Chris' Mine lahm. Big Al erinnert sich an den Tod seiner Frau. Ken und Guillaume kämpfen darum, ihre Saison zu retten, während Bernie und sein Team einen großen Goldfund erzielen.

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