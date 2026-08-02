Yukon Gold
Folge 2: Seele aus Gold
43 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12
Bernie hat Schwierigkeiten, den Goldwaschbetrieb in Gang zu bringen, während Karl mithilfe alter Karten nach Goldvorkommen sucht. Bürokratische Hürden verzögern Kens und Guillaumes neues Bergbauprojekt.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Yukon Gold
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited