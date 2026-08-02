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Yukon Gold

Schlammschlacht

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 3vom 02.08.2026
Schlammschlacht

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Yukon Gold

Folge 3: Schlammschlacht

44 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12

Big Al eröffnet eine neue Grube, während Chris' Bulldozer stecken bleibt. Nach heftigen Regenfällen kämpft Karl darum, Gold zu finden, und Bernie treibt seine Waschanlage an ihre Grenzen.

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