Erfahrung zahlt sich ausJetzt kostenlos streamen
Yukon Gold
Folge 9: Erfahrung zahlt sich aus
43 Min.Folge vom 23.08.2026Ab 12
Karl holt zusätzliche Unterstützung, um den Dredge Cut fertigzustellen, verfehlt jedoch sein Ziel von 1.000 Unzen Gold. Bernie muss den Betrieb bei Little Blanche einstellen, als er feststellt, dass die alten Goldgräber dort deutlich mehr Gold abgebaut haben, als er erwartet hatte.
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Yukon Gold
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited