Z Nation

Wir waren nirgendwo in der Nähe des Grand Canyon

FilmRiseStaffel 2Folge 10
Folge 10: Wir waren nirgendwo in der Nähe des Grand Canyon

44 Min.Ab 18

Die Gruppe fasst den Beschluss, sich zu trennen. Murphy, Roberta, Vasquez und Addy treffen kurz darauf auf einen Stamm amerikanischer Ureinwohner, während 10K und Doc von einer der verfeindeten Gruppen gefangen genommen werden.

FilmRise
