Wir waren nirgendwo in der Nähe des Grand CanyonJetzt kostenlos streamen
Z Nation
Folge 10: Wir waren nirgendwo in der Nähe des Grand Canyon
44 Min.Ab 18
Die Gruppe fasst den Beschluss, sich zu trennen. Murphy, Roberta, Vasquez und Addy treffen kurz darauf auf einen Stamm amerikanischer Ureinwohner, während 10K und Doc von einer der verfeindeten Gruppen gefangen genommen werden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Z Nation
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014