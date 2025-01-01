Z Nation
Folge 6: Zombie Baby Daddy
44 Min.Ab 18
Murphy setzt sich von der Gruppe ab, weil er befürchtet, man könne ihm das Baby wegnehmen. Cassandra soll die Gruppe von nun an zusammenhalten. Als auch Vasquez sich absetzt, um seine Familie zu rächen, nimmt Roberta Warren die Verfolgung auf.
