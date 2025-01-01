Z Nation
Folge 9: RoZwell
43 Min.Ab 16
In Roswell, New Mexiko, trifft die Gruppe auf eine isoliert lebende Gemeinschaft. Während 10K und Warren auf einem Luftwaffenstützpunkt hochmoderne Kommunikationstechnik finden, versuchen Addy, Murphy und Doc, Kontakt zu Citizen Z herzustellen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Z Nation
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014