Z Nation
Folge 7: Den Mississippi hinunter
44 Min.Ab 18
Beim Überqueren des Mississippi kommt es zu einem Bootsunfall und die Gruppe wird auseinandergerissen. 10K trifft gemeinsam mit Sketchy und Skeezy auf den stellvertretenden Boss eines Drogenkartells. Der verurteilt die drei Männer zum Tode.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Z Nation
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014