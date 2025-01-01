Z Nation
Folge 5: Zombaby!
43 Min.Ab 18
Die Gruppe trifft in einer Mennoniten-Gemeinde ein. Derweil haben sich 10K und Addy mit dem Milzbranderreger infiziert. Roberta Warren stiehlt den hilfsbereiten Mennoniten daraufhin die Antibiotika-Vorräte, um 10K und Addy retten zu können.
Z Nation
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014