Der Sammler

Staffel 2Folge 8
Folge 8: Der Sammler

43 Min.Ab 18

Murphy tappt in die Falle eines psychopathischen Zombie-Sammlers, der ihn in einem Museum ausstellen will. Als es 10K schließlich gelingt, Murphy zu finden, wird auch er gefangen genommen. Nun müssen sie hoffen, von der Gruppe gefunden zu werden.

