Z Nation
Folge 8: Der Sammler
43 Min.Ab 18
Murphy tappt in die Falle eines psychopathischen Zombie-Sammlers, der ihn in einem Museum ausstellen will. Als es 10K schließlich gelingt, Murphy zu finden, wird auch er gefangen genommen. Nun müssen sie hoffen, von der Gruppe gefunden zu werden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Z Nation
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014