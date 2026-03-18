Enge Vater-Tochter-Beziehung "Aktenzeichen XY"-Moderator Rudi Cerne: Das ist seine Tochter Elisabeth Veröffentlicht: Vor 13 Minuten von Carina N. Rudi Cerne und seine Tochter Elisabeth beim 43. Deutschen Sportpresseball Bild: IMAGO/APress

Wenn "Aktenzeichen XY"-Moderator Rudi Cerne nicht gerade ungelöste Fälle aufklärt, verbringt er gern Zeit mit seiner Tochter. Wer ist Elisabeth Cerne?

Familienleben von Rudi und Elisabeth Cerne: Beruf, Familienleben und Co. Bevor seine Karriere als Moderator begann, wurde Rudi Cerne als Eiskunstläufer bekannt. Später moderierte er viele Jahre große Sport-Events wie die Olympischen Spiele. 1984 war er in Sarajevo sogar selbst Teilnehmer.



Wie sieht das Privatleben von Rudi Cerne aus? 1987 heiratete er seine Frau Christiane Gebauer, die bis heute an seiner Seite ist. Die beiden kennen sich bereits seit ihrer Jugend. Und sie haben eine gemeinsame Tochter: Elisabeth, geboren 1990.



Elisabeth arbeitet heute in einer Marketingagentur. Sie steht zwar (noch) nicht in der Öffentlichkeit, begleitet ihren Vater aber regelmäßig auf Veranstaltungen.

Heute, 20:15 Uhr • Aktenzeichen XY... ungelöst Folge 624 Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Tränen bei der Hochzeit: So emotional ist die Vater-Tochter-Beziehung 2023 heiratete Elisabeth Cerne ihren Partner Christian. Wie Vater Rudi später sagte, seien bei der Hochzeit seiner Tochter "vor Freude auch ein paar Tränchen geflossen". Das zeigt, wie emotional die Verbindung zwischen den beiden ist. Außerdem passte Vater Rudi in ihren Teenager-Jahren immer besonders auf seine Tochter auf.

Du fährst nicht mit irgendjemandem mit. Rudi Cerne zu seiner Tochter als Teenagerin

So sorgte sich Rudi Cerne um seine Tochter Wie Rudi Cerne in einem Interview verriet, ließ er Elisabeth nie alleine nach Hause gehen. Er hätte "immer geschaut, dass sie Gesellschaft hat". Sonst hätte er oder seine Frau sie nachts abgeholt. Denn seine größte Sorge war, dass Elisabeth mit betrunkenen Fahrer:innen einen schrecklichen Autounfall hat. Er sagte seiner Tochter: "Du fährst nicht mit irgendjemandem mit." Sie sei aber zum Glück immer "sehr vernünftig" gewesen.