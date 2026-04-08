Heute im TV "Aktenzeichen XY ... Ungelöst": Wer zündete das Nachtlager einer obdachlosen Frau in Dortmund an? Veröffentlicht: Vor 39 Minuten von teleschau Eine Obdachlose wacht nachts auf - ihr Zelt brennt. Ein Fremder hat den Brand gelegt. "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" sucht nach Hinweisen. Bild: ZDF/Saskia Pavek

Die Kripo in Dortmund hofft in der ZDF-Fahndungssendung auf neue Hinweise im Fall eines Brandanschlags und versuchten Mordes. Ein Unbekannter zündete 2024 das Nachtlager einer wohnungslosen Frau an.

Heute, 20:15 Uhr • Aktenzeichen XY... ungelöst Brandanschlag in Dortmund: Der Fall in Folge 625 Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Wie schon so viele Abende zuvor legte sich die damals 72-jährige Frau am 1. April 2024 in der Dortmunder Innenstadt in der Schwarze-Brüder-Straße in ihr Nachtlager. Zum Schutz vor Wind und Wetter hatte die Rentnerin eine Plane über einen Rollator und einen Klappstuhl gelegt und mehrere Regenschirme aufgespannt. Gegen vier Uhr nachts brannte der Unterschlupf plötzlich lichterloh. Ein unbekannter Täter hatte das Lager in Brand gesteckt. Die ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" soll nun helfen, den Mann zu fassen. Wie auf Aufnahmen von Überwachungskameras zu sehen ist, näherte sich der Täter langsam dem Schlafplatz der Frau und zündete das Lager an. Danach verließ er seelenruhig den Tatort. Die Staatsanwaltschaft geht von einem versuchten Mord aus. "Wenn jemand das Nachtlager einer schlafenden Person anzündet, dann handelt er in dem Bewusstsein, dass die Schlafende das sich ausbreitende Feuer nicht bemerkt und der Lage schutzlos ausgeliefert ist", erklärte die Staatsanwältin Maribel Andersson nach der Tat.