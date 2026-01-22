"Ich habe nur für sie gebrannt" Das ist die Jugendliebe von "Aktenzeichen XY"-Moderator Rudi Cerne Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Christiane und Rudi Cerne während des 42. Sportpresseballs 2024 in Frankfurt. Bild: Schreyer

Rudi Cerne, Moderator von "Aktenzeichen XY", lernte seine Frau Christiane bereits vor fast 50 Jahren kennen. Aus einer frühen Begegnung wurde eine lebenslange Verbindung. Das Paar verrät, was ihr Eheglück bis heute trägt.

Der Moderator der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" begeistert nicht nur vor der Kamera, sondern auch mit seiner privaten Geschichte. Seit fast 40 Jahren ist er glücklich mit seiner Frau Christiane verheiratet. Die Liebe des Paares begann ganz unerwartet: Auf einer Abitur-Party hatte es zwischen dem damals 20-jährigen Eiskunstläufer und Christiane gefunkt. Wenige Jahre später heirateten die beiden spontan in Las Vegas.

Beruflich hat sich das Leben von Rudi Cerne seitdem stark verändert. Nach seiner Karriere als Eiskunstläufer - unter anderem als Deutscher Meister 1978 und 1980 - wechselte er ins Fernsehen und moderiert heute eine der bekanntesten Sendungen des ZDF. Privat hingegen blieb vieles konstant: Das Paar bekam 1990 eine Tochter und führt bis heute eine harmonische Ehe ohne Skandale.

Frau Christiane: Ein Hafen in einer schnelllebigen Branche Rudi Cerne beschreibt seine Frau Christiane als "besten Freund" und "Hafen". Im Interview mit "Bunte" schwärmte er: "Ich das Schiff, sie der Hafen." Das Geheimnis ihrer Ehe sei gegenseitige Freiheit, um sich entfalten zu können. Christiane selbst fügte hinzu: "Rudi und ich langweilen uns bis heute keine Sekunde. Und ich freue mich so, wenn er den Schlüssel im Schloss umdreht und heimkommt." Trotz der Herausforderungen einer Karriere in der Medienbranche führt das Paar eine Beziehung, die auf Vertrauen basiert. "Ich bin eine treue Seele", erklärte Cerne. "Bei anderen Frauen hat es vielleicht geknistert, aber ich habe nur für Christiane gebrannt."

Gemeinsame Momente im Rampenlicht Gelegentlich zeigt sich das Paar bei öffentlichen Veranstaltungen, wie etwa dem Deutschen Fernsehpreis 2012 oder dem Sportpresseball 2024. Beide treten stets elegant auf: Christiane etwa in einem schwarzen Kleid mit silberner Tasche, Rudi Cerne meist im klassischen dunklen Anzug mit weißem Hemd. Am Mittwochabend steht der 67-jährige Moderator regelmäßig für "Aktenzeichen XY" vor der Kamera - eine Sendung, die seit über 20 Jahren Millionen Menschen vor die Bildschirme lockt.