Feuer-Hölle auf Borkum
Neuer Fall bei "Aktenzeichen XY ... Ungelöst": Warum wurde eine Familie Opfer eines Brandanschlags?
Veröffentlicht:von teleschau
Mitten in der Nacht bricht in der Wohnung einer siebenköpfigen Familie ein Feuer aus. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, doch bis heute fehlt das Motiv. Jetzt soll "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" neue Hinweise bringen.
Schaue die neue Folge um 20:35 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn
Folge 626
Mitten in der Nacht bricht in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf Borkum Feuer aus. Fünf Erwachsene und zwei Kleinkinder sind eingeschlossen. Es handelt sich um eine Familie mit rumänischer Staatsangehörigkeit. Was am 23. August 2024 passierte, greift "Aktenzeichen XY… Ungelöst" jetzt auf.
Um 2:29 Uhr schlugen die Flammen durch die Wohnung. Die drei Frauen und zwei Männer sprangen mit den Kindern auf dem Arm aus dem Fenster. Für die Erwachsenen endete der Rettungsversuch mit teils schweren Verletzungen, die Kinder überstanden den Sprung körperlich unbeschadet.
Staatsanwaltschaft spricht von "versuchtem Tötungsdelikt"
Der Ursprung des Brandes konnte schnell identifiziert werden. Der Brandherd war demnach ein Teppichläufer im Wohnungsflur, der mit Benzin übergossen und entzündet wurde. Eine weitere Spur zeigte sich beim Eintreffen der Polizei und Feuerwehr. Denn die bemerkten, dass die Wohnungstür halb offen stand. Die Vermutung der Ermittler:innen: Der Täter oder die Täterin muss sich Zugang zur Wohnung verschafft und dort den Brand gelegt haben.
Die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizeiinspektion Leer/Emden sind somit zu dem Ergebnis gekommen, dass das Feuer das Ergebnis einer Brandstiftung war. Die Staatsanwaltschaft hat den Brand daher als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft.
Fast zwei Jahre später ist das Motiv der Tat immer noch ungeklärt. Wieso wurde die Familie Opfer des Brandanschlags? Die Beamt:innen erhoffen sich neue Hinweise und Zeug:innen dank des ZDF-Fahndungsklassikers "Aktenzeichen XY ... Ungelöst". In der erneut von Rudi Cerne moderierten Ausgabe von Mittwoch, 6. Mai, 20.35 Uhr (live im ZDF-Livestream auf Joyn) wird der Fall der Familie den Zuschauer:innen bundesweit vorgestellt.
Hinweis: Wegen einer Programmänderung zeigt das ZDF "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" heute erst um 20:35 Uhr.
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