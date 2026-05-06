Feuer-Hölle auf Borkum Neuer Fall bei "Aktenzeichen XY ... Ungelöst": Warum wurde eine Familie Opfer eines Brandanschlags? Veröffentlicht: Vor 25 Minuten von teleschau Nach einem Brandanschlag suchen Bewohner:innen eines Hauses verzweifelt Auswege aus dem brennenden Inferno. Bild: ZDF und Saskia Pavek

Mitten in der Nacht bricht in der Wohnung einer siebenköpfigen Familie ein Feuer aus. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, doch bis heute fehlt das Motiv. Jetzt soll "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" neue Hinweise bringen.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis Trigger-Warnung! Dieser Artikel enthält Themen wie Gewalt, Tod und sexuellen Missbrauch, die bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Unterstützung für Betroffene bieten qualifizierte Beratungsangebote. Wende dich z.B. an Weißer Ring e.V. (Hilfe für Opfer von Gewalt).

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Mitten in der Nacht bricht in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf Borkum Feuer aus. Fünf Erwachsene und zwei Kleinkinder sind eingeschlossen. Es handelt sich um eine Familie mit rumänischer Staatsangehörigkeit. Was am 23. August 2024 passierte, greift "Aktenzeichen XY… Ungelöst" jetzt auf. Um 2:29 Uhr schlugen die Flammen durch die Wohnung. Die drei Frauen und zwei Männer sprangen mit den Kindern auf dem Arm aus dem Fenster. Für die Erwachsenen endete der Rettungsversuch mit teils schweren Verletzungen, die Kinder überstanden den Sprung körperlich unbeschadet.