Sondersendung
ZDF ändert heute kurzfristig das Programm: Auch "Aktenzeichen XY" betroffen - das ist der Grund
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Der heutige ZDF-Abend steht im Zeichen der Politik: Ein Gespräch mit Bundeskanzler Friedrich Merz führt zu einer Programmänderung. Die beliebte Sendung "Aktenzeichen XY… ungelöst" verschiebt sich.
"Was nun, Herr Merz?" am 6. Mai um 19:20 Uhr im ZDF
Wegen Sondersendung: ZDF verschiebt "Aktenzeichen XY… ungelöst" und "heute journal"
Die Sondersendung zieht Verschiebungen im gesamten Abendprogramm nach sich. Um 19:50 Uhr läuft zunächst "XY Spuren des Verbrechens". In der Sendung verknüpft Moderatorin Helene Reiner Originalaufnahmen aus "Aktenzeichen XY" mit aktuellen Ermittlungsständen. "Aktenzeichen XY … ungelöst" mit Rudi Cerne folgt um 20:35 Uhr, zwanzig Minuten später als gewohnt. Das "heute journal" wird entsprechend um 22:05 Uhr gesendet.
Ein Jahr Kanzler: Friedrich Merz stellt sich bei "Was nun, Herr Merz?" kritischen Fragen zur Regierungsbilanz
Friedrich Merz ist seit genau einem Jahr Bundeskanzler. 365 Tage, in denen versprochen, verhandelt und gestritten wurde - und die Erwartungen vieler Bürger:innen zunehmend nüchterner wurden. Das ZDF nimmt diesen Jahrestag zum Anlass, den Kanzler um 19:20 Uhr in der Sondersendung "Was nun, Herr Merz?" direkt zu befragen. ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und Nachrichtenchefin Anne Gellinek stellen ihm Fragen zu Reformstau, Koalitionsstreit und dem gesunkenen Vertrauen in der Bevölkerung.
Im Mittelpunkt steht laut dem ZDF "die Bilanz der ersten zwölf Monate im Amt" - und die fällt nicht unbedingt positiv aus. Vor allem bei Rente und Gesundheit zeigen sich "tiefe inhaltliche Differenzen zwischen den Koalitionspartnern". Gleichzeitig brodelt es innerhalb der Regierung: Steuerpolitik, Sozialstaatsreformen, wirtschaftspolitische Weichenstellungen - kaum ein Thema, das nicht für Zündstoff sorgt. Und selbst aus den Reihen der Union wächst die Kritik am Kurs des Kanzlers spürbar.
ZDF-Politik-Format mit Tradition: "Was nun, …?" gilt als Gradmesser für Regierungschefs
Der Polit-Talk "Was nun, …?" gehört seit über vier Jahrzehnten zu den beständigsten politischen Gesprächsformaten im deutschen Fernsehen. Seit 1985 stellen sich Spitzenpolitiker:innen dort den Fragen der ZDF-Redaktion - ohne Publikum und ohne Einspieler. Die Stärke des Formats liegt in seiner Reduktion: Im Mittelpunkt steht das Gespräch selbst. Gerade zum Ende einer ersten Amtszeit oder nach einem politisch turbulenten Jahr hat die Sendung traditionell besonderes Gewicht.
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