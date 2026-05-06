Der heutige ZDF-Abend steht im Zeichen der Politik: Ein Gespräch mit Bundeskanzler Friedrich Merz führt zu einer Programmänderung. Die beliebte Sendung "Aktenzeichen XY… ungelöst" verschiebt sich.

Die Sondersendung zieht Verschiebungen im gesamten Abendprogramm nach sich. Um 19:50 Uhr läuft zunächst "XY Spuren des Verbrechens" . In der Sendung verknüpft Moderatorin Helene Reiner Originalaufnahmen aus " Aktenzeichen XY " mit aktuellen Ermittlungsständen. "Aktenzeichen XY … ungelöst" mit Rudi Cerne folgt um 20:35 Uhr, zwanzig Minuten später als gewohnt. Das "heute journal" wird entsprechend um 22:05 Uhr gesendet.

Ein Jahr Kanzler: Friedrich Merz stellt sich bei "Was nun, Herr Merz?" kritischen Fragen zur Regierungsbilanz

Friedrich Merz ist seit genau einem Jahr Bundeskanzler. 365 Tage, in denen versprochen, verhandelt und gestritten wurde - und die Erwartungen vieler Bürger:innen zunehmend nüchterner wurden. Das ZDF nimmt diesen Jahrestag zum Anlass, den Kanzler um 19:20 Uhr in der Sondersendung "Was nun, Herr Merz?" direkt zu befragen. ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und Nachrichtenchefin Anne Gellinek stellen ihm Fragen zu Reformstau, Koalitionsstreit und dem gesunkenen Vertrauen in der Bevölkerung.

Im Mittelpunkt steht laut dem ZDF "die Bilanz der ersten zwölf Monate im Amt" - und die fällt nicht unbedingt positiv aus. Vor allem bei Rente und Gesundheit zeigen sich "tiefe inhaltliche Differenzen zwischen den Koalitionspartnern". Gleichzeitig brodelt es innerhalb der Regierung: Steuerpolitik, Sozialstaatsreformen, wirtschaftspolitische Weichenstellungen - kaum ein Thema, das nicht für Zündstoff sorgt. Und selbst aus den Reihen der Union wächst die Kritik am Kurs des Kanzlers spürbar.