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Ungeklärte Schicksale

"Aktenzeichen XY... Vermisst": ZDF verkündet neue Sondersendung mit Rudi Cerne

Aktualisiert:

von Lars-Ole Grap

Moderator Rudi Cerne im Studio der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY… Vermisst".

Bild: ZDF und Nadine Rupp

Am 8. Juli strahlt das ZDF eine neue Ausgabe von "Aktenzeichen XY… Vermisst" aus. Moderator Rudi Cerne rekonstruiert vier Fälle spurlos verschwundener Menschen und spricht mit Angehörigen, die bis heute auf Gewissheit warten.

"Aktenzeichen XY... Vermisst" am 8. Juli um 20:15 Uhr im ZDF

ZDF-Sondersendung "Aktenzeichen XY… Vermisst" rollt vier rätselhafte Fälle neu auf

Zwischen dem jüngsten und dem ältesten der vier Fälle, die in der Sondersendung am 8. Juli vorgestellt werden, liegen fast zehn Jahre. Was sie verbindet: Die regulären Ermittlungswege der zuständigen Polizeidienststellen sind weitgehend ausgeschöpft. Erst wenn das der Fall ist, kommt eine Öffentlichkeitsfahndung über das "Aktenzeichen XY"-Format überhaupt in Betracht.

Als Ableger der traditionsreichen ZDF-Kriminalreihe "Aktenzeichen XY… Ungelöst" verschiebt "Aktenzeichen XY… Vermisst" den Fokus des klassischen Fahndungsfernsehens. Statt der Suche nach Tatverdächtigen widmet sich diese Spezialausgabe ausschließlich dem Schicksal vermisster Personen.

Die Fälle werden filmisch aufbereitet: Aufwändig produzierte Rekonstruktionen stellen die letzten bekannten Stunden oder Tage der Verschwundenen nach. Sie richten sich vor allem an mögliche Zeug:innen, die sich an eine Begegnung vielleicht erinnern - ohne bisher gewusst zu haben, dass sie etwas Relevantes beobachtet haben könnten. Ergänzt werden die Filmberichte durch Studiogespräche, in denen Moderator Rudi Cerne mit den zuständigen Ermittlungsbehörden und, wenn möglich, mit Angehörigen spricht.

Während der Live-Ausstrahlung nehmen Mitarbeitende im Münchner Studio parallel zu den zuständigen Polizeidienststellen Hinweise unter der Telefonnummer 089 / 95 01 95 entgegen.

Jutta Schulz, Landkreis Harz: Vermisst seit April 2014

Jutta Schulz war 53 Jahre alt, als sie im April 2014 aus dem Landkreis Harz verschwand. Seitdem sind mehr als zwölf Jahre vergangen. Im Zuge der Ermittlungen geriet ein bis heute nicht identifizierter Mann in den Fokus der Polizei - welche Rolle er möglicherweise spielt, ist weiterhin offen.

Seit April 2014 fehlt von Jutta Schulz jede Spur. Die 43-Jährige arbeitete als Bardame in einem Laufhaus, bis sie eines Tages nicht mehr zur Arbeit erschien.

Bild: ZDF und Saskia Pavek

Alexander Bohnert, Landkreis Rastatt: Verschwunden nach der Nachtschicht

Alexander Bohnert, 51-jähriger Familienvater aus dem Landkreis Rastatt, verließ nach einer Nachtschicht das Haus - der Polizei zufolge mit dem Ziel, eine Wanderung zu unternehmen. Eine Überwachungskamera erfasste ihn dabei. Was danach geschah, ist bis heute unbekannt.

Ostern 2024 feiert Alexander Bohnert noch unbeschwert im Kreis seiner Familie. Nur wenige Tage später verschwindet der 51-Jährige spurlos. Die Suche nach ihm dauert bis heute an.

Bild: ZDF und Saskia Pavek

Sebastian Geier, Landkreis Kitzingen: Vermisst seit April 2020

Sebastian Geier, damals 27 Jahre alt, lebte mit körperlichen und geistigen Einschränkungen im Landkreis Kitzingen. Nach dem Tod seiner Mutter im April 2020 wurde er zunächst vermisst gemeldet, kehrte zwischenzeitlich zurück - und verschwand kurz darauf ein zweites Mal. Sein aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt.

Nach dem Tod seiner Mutter ist der 27-jährige Sebastian Geier plötzlich völlig auf sich allein gestellt. Kurz darauf verschwindet er.

Bild: ZDF und SASKIA_PAVEK

Corina Niemand, Dresden: Vermisst seit März 2024

Die zweifache Mutter Corina Niemand wird seit März 2024 vermisst. In ihrer Dresdner Wohnung fanden die Ermittler:innen keine Hinweise auf ihr Verschwinden. Im Fokus steht nun auch eine mögliche Verabredung, von der ihr Umfeld offenbar nichts wusste.

Ein Liebesurlaub in der Karibik soll für Corina Niemand der Höhepunkt des Jahres werden. Gemeinsam mit ihrem Freund genießt die 43-Jährige die Auszeit im Paradies - doch nur wenige Wochen nach ihrer Rückkehr verschwindet sie spurlos.

Bild: ZDF und Saskia Pavek

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