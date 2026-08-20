Hinter den Kulissen
"Bares für Rares"-Geheimnis: Horst Lichter erklärt heute bei "Inas Nacht" den Erfolg der ZDF-Trödel-Show
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Ein Platz am Tresen, jede Menge Geschichten und eine Frage, die viele Fans interessieren dürfte: Horst Lichter spricht bei "Inas Nacht" darüber, wie "Bares für Rares" zu einem der größten TV-Erfolge wurde. Dabei gewährt der Moderator auch persönliche Einblicke.
Nicht verpassen: "Horst Lichter" heute zu Gast bei "Inas Nacht"
Horst Lichter / Nico Santos
Wenn Ina Müller in der Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten" zum Gespräch lädt, wird es nie langweilig. In einer neuen Ausgabe von "Inas Nacht" begrüßt die Moderatorin diesmal unter anderem "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter.
Der TV-Koch und Moderator nimmt neben der 61-Jährigen am Tresen Platz und erzählt dabei nicht nur aus seinem Berufsleben. Auch Persönliches kommt auf den Tisch. So berichtet der ZDF-Star unter anderem von einem Trampolin-Unfall im Alter von 12 Jahren. Außerdem verrät er, wer bei ihm zu Hause am Herd tatsächlich das Sagen hat.
So wurde "Bares für Rares" zum großen TV-Erfolg
Natürlich darf ein Thema bei Horst Lichter nicht fehlen: "Bares für Rares". Seit den Anfängen der Sendung führt er durch die beliebte Trödelshow und erlebt damit seit Jahren einen außergewöhnlichen Erfolg.
Bei "Inas Nacht" spricht Lichter darüber, wie sich das Format vom TV-Neuling zum Publikumsliebling entwickelt hat.
Horst Lichter bleibt an diesem Abend nicht der einzige prominente Gast. Später nimmt auch Nico Santos am Tresen Platz. Der Musiker blickt auf seine Vergangenheit als Animateur in Clubhotels zurück und erzählt von seinem Leben zwischen Spanien und Deutschland.
Auch ein früheres TV-Engagement, das ihn bis heute begleitet, wird zum Thema. Und natürlich bleibt es bei "Inas Nacht" nicht nur beim Reden: Santos greift selbst zum Mikrofon und wird Teil des musikalischen Programms.
Schnack, Schnaps und Scherzfragen mit Ina Müller
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