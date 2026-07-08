Empörte Reaktionen Ikkimel beim "ZDF-Morgenmagazin": Ist sie nach umstrittenem Auftritt bald bei "Bares für Rares" zu Gast? Aktualisiert: Vor 50 Minuten von C3 Newsroom Könnte Ikkimel bald auch einen Auftritt in "Bares für Rares" haben? Bild: ZDF / Frank W. Hempel / Eventpress

Irritierte Gesichter und viele empörte Reaktionen: Ein Auftritt der Rapperin Ikkimel im "ZDF-Morgenmagazin" hat für reichlich Diskussionen gesorgt. Steht nun ein Ausflug der polarisierenden Künstlerin zu "Bares für Rares" an?

Ikkimel irritiert Publikum im "ZDF-Morgenmagazin" Diese musikalische Einlage im "ZDF-Morgenmagazin" hat deutliche Irritationen ausgelöst. Auf der Bühne stand die Rapperin Ikkimel, die für provokante Liedtexte bekannt ist. Sie präsentierte in der WM-Arena der Sendung ihren Song "Fußballmänner". Im knappen Minirock, bauchfreien Top und auf hohen Sneaker-Stilettos sang sie Textzeilen wie "Fußballmänner, alles Penner", "Lattenkracher, Merte-Sacker" "Tiki-Taka in 'nem Tanga".

Schau dir das "ZDF-Morgenmagazin" auf Joyn an! Montags bis freitags von 5:30 bis 9 Uhr im ZDF und hier im Livestream

"Liebe Fußballmänner, nicht beleidigt sein" Die Blicke der Zuschauer:innen, die die Kamera des Frühstücksfernsehens einfingen, wirkten wenig begeistert. Viele schauten eher betreten weg, machten einen irritierten Eindruck. Begeistertes Mitwippen? Fehlanzeige. Auch der Applaus fiel verhalten aus. "ZDF-Morgenmagazin"-Moderator Andreas Wunn kommentierte: "Liebe Fußballmänner, nicht beleidigt sein. Das ist Provokation und Kunst und trifft gerade so richtig einen Nerv bei der Gen Z."

Zahlreiche empörte Reaktionen auf Ikkimels Auftritt Auf der Instagram-Seite des ZDF hat der Sender den umstrittenen Auftritt im Anschluss selbst aufgegriffen und fragt zu einem Clip von Ikkimels Rap: "Darf man so im 'ZDF-Morgenmagazin?'" Viele kritische Reaktionen finden sich darunter. "Der größte Hohn ist ja, dass wir den Sch*** bezahlen", schreibt ein User mit Blick auf die Rundfunkgebühren. "Beschämend", schimpft ein anderer. "Das als ZDF... ihr klingelt doch nicht mehr richtig", lautet ein weiterer Kommentar, während es vereinzelt auch positive Reaktionen gibt.

Du liest gern unsere News & Storys? So siehst du sie häufiger! Mit nur einem Klick kannst du "Joyn - Behind The Screens" auf Google als bevorzugte Quelle hinzufügen. So bekommst du mehr spannende News, Insider-Infos und Storys rund um deine Lieblingssendungen und Promis. Joyn als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Auch Dunja Hayali und Micky Beisenherz melden sich zu Wort ZDF-"heute journal"-Moderatorin Dunja Hayali nimmt die Debatte mit Humor: "Da ist man mal nicht da und dann das. Gold", schreibt sie und setzt ein Emoji, das Tränen lacht, ein Herz und eine Flamme dahinter. Auch Micky Beisenherz, der die WDR-Talkshow "Kölner Treff" moderiert, amüsiert sich öffentlich köstlich: "Das ist von solch grotesker Komik!", schreibt er bei Instagram.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen