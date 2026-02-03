ZDF-Trödelshow mit Horst Lichter Nervenkitzel bei "Bares für Rares": Verkäufer nach Mega-Expertise sichtlich aufgeregt Aktualisiert: Vor 3 Stunden von teleschau Als Stephan (r.) den hohen Schätzpreis für seine Vase erfuhr, musste ihn Horst Lichter beruhigen. Bild: ZDF

In der Montagsausgabe der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" hat eine alte Vase für mächtig Aufsehen gesorgt. Als der Verkäufer den Schätzpreis für sein ungeliebtes Erbstück hörte, fing er gar zu zittern an und musste von Horst Lichter erst mal nach draußen begleitet werden.

"Strange", "sehr ausgefallen" und "exotisch": Das waren die Worte, mit denen Stephan aus Nürnberg seine alte Bodenvase beschrieb, mit der er herzlich wenig anzufangen wusste. Das Erbstück habe in seiner Jugend im Schlafzimmer seines Onkels gestanden, erzählte er - nun sollte es bei "Bares für Rares" einen neuen Besitzer finden. Der Wunschpreis? 2.500 bis 3.000 Euro. Damit lag Stephan allerdings ganz weit vom eigentlichen Wert der Vase entfernt.

"Bares für Rares"-Verkäufer braucht "erst mal einen Schnaps" "Bares für Rares"-Expertin Friederike Werner erklärte, dass es sich um eine "KPM-Vase" handelte, die 1898 vom Künstler Albert Klein für die Königliche Porzellan-Manufaktur in Berlin entworfen wurde. Zur Überraschung von Horst Lichter bestand die Vase aus Weichporzellan, da laut der Expertin nur Porzellan diese aufwendigen Glasuren und die Angarnierungen der Maispflanzen ermögliche. Der ZDF-Moderator staunte: "Wirklich sehr pompös." Friederike Werner konnte nicht sagen, wie viele Stücke dieser "unikatären" Vase existierten, Vergleichsobjekte waren ihr jedoch nicht bekannt. Lediglich ein ähnliches Werk mit Schwertlilien im Bröhan-Museum in Berlin. Dass der Schätzpreis schließlich so enorm hoch ausfallen würde, hatte Stephan aber definitiv nicht erwartet. 25.000 bis 30.000 Euro bezifferte die Expertin den stolzen Wert der Vase. Da fing der Verkäufer zu zittern an und bekam Schnappatmung: "Jetzt erst mal einen Schnaps", japste er nur. Vor dem Betreten des Händlerraums musste er von Horst Lichter zunächst noch nach draußen begleitet werden, um frische Luft zu schnappen.

Applaus im Händlerraum Im Händlerraum waren dann auch die Händler:innen vollends begeistert von der alten KPM-Vase. Der hohe Schätzpreis sorgte aber auch hier für überraschte Gesichter. "Boah", rief Elke Velten erstaunt und preschte dann vor: "Die Vase ist ein Traum. Ich würde 10.000 Euro geben." Zu viel mehr war sie allerdings nicht bereit, denn für so eine Vase müsse auch erst mal ein Käufer gefunden werden. "Ich spekuliere nicht so gerne", meinte sie. Den Zuschlag bekam letztendlich Wolfgang Pauritsch, der 12.200 Euro auf den Tisch legte. Für seinen Kauf erntete er Applaus im Händlerraum - und Verkäufer Stephan freute sich über mehr als das Vierfache seines ursprünglichen Wunschpreises für das ungeliebte Erbstück. "Bares für Rares" läuft von Montag bis Freitag täglich um 15:05 Uhr im ZDF und im Livestream auf Joyn.