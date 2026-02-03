Wie geht es in Berlin weiter?
Nach Corinna Harfouchs "Tatort"-Aus: Wer wird ihre Nachfolgerin? Mark Waschke nennt einen Namen sofort
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Noch steht die Nachfolge für Corinna Harfouch aka Susanne Bonard im Berliner "Tatort" nicht fest. Karow-Darsteller Mark Waschkes hat eine klare Favoritin - allerdings müsste dafür eine Tote auferstehen.
Verfolge alle "Tatort"-Episoden
Eine Umarmung, die Frage "Und wie geht's mit dir jetzt weiter?", dann läuft sie mit einem einsamen Wolf aus dem Bild. So verabschiedete sich Kommissarin Bonard (Corinna Harfouch) nach sechs Folgen "Tatort"-Mörderjagd von ihrem Kollegen Karow.
Den Entschluss einer Kollegin, nicht mit 71 Jahren weiterhin als "Tatort"-Kommissarin zu ermitteln, respektiere er, erklärte der 53-jährige Karow-Darsteller Mark Waschke jetzt in einem Interview mit dem Portal "web.de": "Es gibt Cis-Männer, die das gemacht haben, bis ihnen die grauen Haare vom Sack abgefallen sind." Auch der reale Abschied von der Kollegin war offensichtlich rundum gelungen: "Wir haben bis tief in die Nacht getanzt. Das war schön".
Schwere Suche nach Nachfolge
Der Blick in die Zukunft des Berliner "Tatort" bleibt offensichtlich auch für ihn selbst bisher unklar und spannend. Im nächsten Berliner Kriminalfall, so ließ der zuständige RBB wissen, ermittelt Karow zunächst alleine. Und dass die parallel dazu laufende Suche nach einer Nachfolger:in kein Kinderspiel wird, liegt laut Waschke auf der Hand.
Herausforderung Karow
Eines der Probleme bei der Besetzungsfrage ist auch der schwer einzuschätzende Charakter Karows. Er prägt den Berliner "Tatort" und lässt dabei gleichzeitig viel Raum. Waschke, der den queeren Ermittler seit 2015 spielt, betont: "Die Figur ist noch nicht auserzählt." Und weiter: "Aber es hängt natürlich auch davon ab, wer die Nachfolge antritt, was dann im Zusammenspiel passiert."
Ein Name fällt sofort
Er würde sich über eine Partnerin freuen, die Karow herausfordert, an seine Grenzen bringt - und umgekehrt. Die Antwort auf die Frage, wen er am liebsten hätte, kam wie aus der Pistole geschossen: Meret Becker.
Sie starb als Nina Rubin nach 15 gemeinsamen Fällen in "Das Mädchen, das allein nach Haus' geht" in Karows Armen. Ihr tödliches Serienende mache eine Rückkehr zwar unmöglich, doch so die Begründung Waschkes: "Meret und Corinna Harfouch boten einen schönen Gegenpol zu meiner Figur."
Wie Karow gehen soll - und wie nicht
Für seinen eigenen "Tatort"-Abschied hofft der Darsteller auf eine angemessene Umsetzung. Waschkes Wunsch? Karow eröffnet eine Kneipe oder leitet eine Sicherheitsfirma. "Oder er gründet eine Schwulensauna in Luxemburg".
Lust auf noch mehr Krimis?
Mehr entdecken
Dellow und Sänger
Darum stieg Andrea Sawatzki nach 18 Fällen beim "Tatort" aus
Von Kinderstars zu jungen Erwachsenen
So sehen Til Schweigers Töchter heute aus
Was wurde aus ...?
Von "Die Kinder vom Alstertal" zu "Nord bei Nordwest": Das machen die Stars aus der Serie nach über 20 Jahren
Abschied einer Kultfigur
Serien-Tod: So reagieren die Fans auf Marco Girnths Abschied
Umgang mit Kritik
"In aller Freundschaft": Arzu Bazman verrät, warum sie Shitstorms liebt
Tochter von Dr. Britta Berger
Teenie-Rolle sorgt bei "Rote Rosen"-Fans für Diskussionen
Sängerin ist neu am Buzzer
Sie gewann selbst eine Castingshow: Das musst du über Leony wissen
Nach Zusammenbruch
Kilian Kerner gibt Gesundheits-Update: "Macht mir echt Angst"
Vorschau
Die Bombe platzt: Darum geht es in der neuen Folge von "Nord bei Nordwest"