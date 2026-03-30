Auf den Spuren der Rettungsschwimmer Von Kalifornien bis Hawaii: Das sind die legendären Drehorte von "Baywatch" Veröffentlicht: Vor 25 Minuten von Annalena Graudenz Pamela Anderson, David Hasselhoff und Alexandra Paul (v.r.) haben in dem Special "Baywatch - Hochzeit auf Hawaii" mitgespielt - in der schönen Kulisse Hawaiis. Bild: IMAGO / Capital Pictures

Bewegungen in Zeitlupe, knappe rote Badeanzüge und dramatische Rettungsaktionen: Kaum eine zweite Serie prägte die 90er-Jahre so sehr wie "Baywatch". Die Show machte nicht nur Stars wie Pamela Anderson und David Hasselhoff zu Kultfiguren, sondern auch einige Küstenabschnitte weltberühmt.

Wer zwischen 1989 und 2001 seinen Fernseher eingeschaltet hat, ist an "Baywatch" nicht vorbeigekommen. Die Serie steht seit jeher für jede Menge Sexappeal und heikle Action-Szenen vor sonniger Kulisse. Und genau die lädt bis heute Fans dazu ein, sich auf die Spuren der Rettungsschwimmer:innen zu begeben. Denn auch, wenn die Episoden meist am Malibu Beach spielen, gab es verschiedenen Drehorte, die heute noch besucht werden können – auch, wenn einige der Schauplätze unter den großen Waldbränden im vergangenen Jahr gelitten haben.

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Zentrale der L.A. Lifeguards: Will Rogers State Beach Wer sich einmal wie Pamela Anderson oder David Hasselhoff fühlen möchte, kommt am Will Rogers State Beach nicht vorbei. Er ist der wohl bekannteste Drehort der Serie. Der lange Sandstrand liegt an der Pazifikküste im Westen von Los Angeles, zwischen Santa Monica und Malibu. Hier sind die meisten Szenen der frühen Staffeln entstanden, darunter viele ikonische Aufnahmen der Rettungsschwimmer-Türme. Hier steht auch die Zentrale von Casey (Pamela Anderson), Mitch (David Hasselhoff), Jason (Jason Momoa) und Co.

Mehr "Baywatch" geht nicht: Eine Rettungsboje vor einem Rettungsturm. Bild: IMAGO / Pond5 Images

Santa Monica Beach Ein weiterer wichtiger Dreh- und Angelpunkt war der Santa Monica Beach, der direkt vor der gleichnamigen Küstenstadt liegt (westlich von Los Angeles). Besonders bekannt ist er für den Santa Monica Pier. In der Serie taucht er regelmäßig in Übergangsszenen und bei Rettungseinsätzen auf. Die Nähe zur Stadt, der breite Strand und das urbane Flair unterscheiden Santa Monica optisch von den etwas naturbelasseneren Abschnitten weiter nördlich.

Einfach paradiesisch: Palmen, weißer Sand und der Ozean. Bild: IMAGO / Cavan Images

Malibu Beach Natürlich war auch Malibu selbst ein wiederkehrender Schauplatz. Gedreht wurde an verschiedenen Abschnitten des Malibu Beachs, einer Küstenregion nordwestlich von Los Angeles. Das Gebiet steht für hohe Wellen, eine malerische Küstenlinie und exklusive Wohnlagen. In der Serie wird der Ort oft mit gefährlichen Rettungseinsätzen und spektakulären Naturaufnahmen in Verbindung gebracht.

Traumhäuser mit direktem Zugang zum Strand. Bild: IMAGO / Steinsiek.ch

Neuanfang mit "Baywatch Hawaii" Ab der 10. Staffel von "Baywatch" spielt die Serie nicht mehr in Malibu, sondern auf Hawaii.

North Shore von O’ahu Gedreht wurde unter anderem an der Nordküste der Insel O’ahu. Diese Region ist bekannt für ihre mächtigen Wellen und Surfspots - ideal also für die Rettungseinsätze der "Baywatch"-Crew. Auch im Hawaii Film Studio, dem einzigen staatlichen Filmstudio der Vereinigten Staaten, sind einige Aufnahmen entstanden.

Nichts für Anfänger: Die Wellen an der Küste O’ahus können bis zu neun Meter hoch werden. Bild: IMAGO / MediaPunch

Turtle Bay Resort, Hawaii Neben den vielen Staffeln der Originalserie und der Wiederauflage von 2017 wurde 2003 der Film "Baywatch - Hochzeit auf Hawaii" gedreht. Der Film wurde für das amerikanische und kanadische Fernsehen produziert und ließ einige der bereits ausgeschiedenen oder verstorbenen Serienfiguren wieder auferstehen. Er wurde unter anderem im Turtle Bay Resort, heute bekannt als The Ritz Carlton O’ahu, gefilmt. Das Resort liegt ungefähr 50 Autominuten von Honolulu entfernt. Wer also nicht nur die Strände der Erfolgsserie besuchen will, kann sich auch für ein paar Nächte in die Unterkunft von Mitch und Co. einmieten.

Oahu ist die drittgrößte der hawaiianischen Inseln. Bild: IMAGO / Depositphotos