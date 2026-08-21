Exklusiv für Joyn "Beauty & The Nerd"-Umstyling 2026: Kilian Kerner verrät erste Details Veröffentlicht: Vor 14 Minuten von Nicholas Vogel Auf Joyn ansehen Beauty & The Nerd: Neue Beautys, neue Nerds, neue Überraschungen Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Bei "Beauty & The Nerd" sorgt Kilian Kerner wieder für Gänsehaut-Makeovers - und jede Menge Emotionen. Auch in Staffel 7 ist der Star-Designer für das legendäre Umstyling der Nerds zuständig.

5 Staffeln Beauty & The Nerd Hier alle Folgen anschauen In "Beauty & The Nerd" wagen sich die Nerds aus ihrer Komfortzone und lernen die für sie bislang fremde Welt der Beautys kennen. Doch nur wer als Team überzeugt, darf weiter vom Sieg, 50.000 Euro Preisgeld und einem Umstyling träumen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Umstyling 2026: Kilian Kerner verspricht "krasse" Looks und große Gefühle Wenn Star-Designer Kilian Kerner die Nerds bei "Beauty & The Nerd" unter seine modischen Fittiche nimmt, geht es um weit mehr als neue Kleidung, Frisuren und einen spektakulären Vorher-nachher-Effekt. Für den Berliner Modemacher steckt viel mehr dahinter: Selbstvertrauen, Haltung und die Chance, sich selbst noch einmal ganz neu zu entdecken. "Ich liebe das Format", schwärmt der 47-Jährige im exklusiven Joyn-Interview. Für ihn ist es jedes Mal besonders, mitzuerleben, wie sich die Kandidat:innen auf die Veränderung einlassen und über sich hinauswachsen.

Es ist eine unglaublich tolle Erfahrung, die ich dort jedes Mal mache. Kilian Kerner

Nachdem Kilian Kerner in der vergangenen Staffel sein "Beauty & The Nerd"-Debüt gefeiert hat, kehrt er nun für Staffel 7 an den Umstyling-Stuhl zurück. Ab 27. August, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn, dürfen sich die Fans wieder auf verblüffende Veränderungen freuen. Der Designer macht schon jetzt neugierig: Die neuen Looks hätten es "schon wirklich krass" in sich.

Rückblick gefällig? Hier geht's zum großen Makeover in Staffel 6: Ganze Folge Beauty & The Nerd Das große Nerd-Umstyling mit Kilian Kerner Verfügbar auf Joyn Folge vom 17.07.2025 • 110 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Kleidung kann dir ein ganz neues Gefühl geben" Am meisten bewegt Kilian, wenn die Nerds durch das Umstyling nicht nur äußerlich verändert wirken. Es seien vor allem die Momente, in denen sie "emotional werden, sich öffnen" und der Veränderung vertrauen, die ihm in Erinnerung bleiben. Kleidung könne schließlich viel bewirken, wenn man sich darauf einlasse, erklärt der Designer. Sie könne dabei helfen, mit einem "ganz neuen Gefühl" durchs Leben zu gehen. Wie der Umstyling-Profi verrät, dürfen sich die Zuschauer:innen auf "ganz tolle Nerdinnen und Nerds", viele emotionale Augenblicke und einige Neuerungen freuen. Und selbstverständlich auf "Umstylings, die es in sich haben". Eine Begegnung mit einem Nerd aus der neuen Staffel ist Kilian dabei besonders nahegegangen. Was genau passiert ist, behält der Designer allerdings noch für sich - schließlich soll die Überraschung nicht vorweggenommen werden.

Schaut euch die Staffel an! Es wurde sehr emotional - und es waren sehr intime und schöne Momente. Aber sie waren alle toll! Kilian Kerner

Kein Trend-Zwang: Der Mensch steht beim Makeover im Mittelpunkt Wie findet der Schönmacher heraus, welcher Stil wirklich zu einem Nerd oder einer Nerdin passt? Sicher nicht, indem er einfach den nächsten großen Laufsteg-Trend kopiert. "Trends sind nicht mein Ding, zumindest stehen sie nicht im Vordergrund", stellt Kilian klar. Viel wichtiger sei es, die Persönlichkeit und die individuellen Vorzüge eines Menschen sichtbar zu machen: "Was passt zum Körper? Was lässt jemanden modern und frisch aussehen? Wer könnte der Nerd oder die Nerdin sein - aus unserer Sicht?" Die Arbeit beginnt für Kilian und sein Team bereits lange vor dem eigentlichen Umstyling. Sie entwickeln Ideen, denken Stilrichtungen durch und führen intensive Gespräche mit den Kandidat:innen. Dabei geht es auch darum, herauszufinden, wie offen jemand für Veränderung ist und welche Wünsche er oder sie mitbringt. Diese würden selbstverständlich berücksichtigt - sofern sie zum Gesamtkonzept passen. Denn beim Umstyling soll nicht einfach ein Wunschzettel abgearbeitet werden, sondern der professionelle Blick von außen eine neue Möglichkeit eröffnen. "Wenn ein Nerd sagt: 'Ich trage sonst Schwarz - und ich fände einfach mal alles in Grün schön' - dann brauchen sie mein Team und mich nicht", betont der Designer.

Einfach nur alles in Grün shoppen könnten sie auch selbst. Kilian Kerner

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"Ganz wichtig: Es ist nur ein Angebot" Bei aller Veränderung ist für Kilian eines besonders wichtig: Niemand soll sich verkleidet fühlen. Das Makeover sei immer "nur ein Angebot" - kein Zwang und keine Vorgabe dafür, wie ein Mensch künftig leben oder aussehen müsse. Ein gelungenes Umstyling sei für den Schönmacher dann erreicht, wenn sich die Kandidat:innen in ihrem neuen Look wohlfühlen und spüren, was für sie erarbeitet wurde. Es gehe um ein neues Gefühl für sich selbst, um Selbstwert, Haltung und ein besseres Verständnis für den eigenen Körper. Dass sich jemand im ersten Moment im Spiegel nicht wiedererkennt oder unsicher auf den neuen Look reagiert, gehört für Kilian dazu. Gerade dann sei es wichtig, sich in die Person hineinzuversetzen und keinen Druck aufzubauen. Auch der Designer selbst hat in den vergangenen Monaten seinen Stil stark verändert - und weiß, dass so ein Prozess Zeit braucht. "Was mag ich denn wirklich? Was habe ich probiert und ist dann doch nicht meins?" Genau diese Fragen können auch für die Nerds nach dem großen Makeover beginnen.

Es ist ein Anfang, den man nutzen kann oder auch nicht. Kilian Kerner

Sein Rat an alle, die sich in Modefragen bisher eher zurückhalten: mutig sein und ausprobieren. Es müsse nicht immer schrill, bunt oder laut sein. Aber es dürfe eben durchaus ein bisschen "mehr" sein.