"Süßes Kaninchen" war der Plan Hyaluron-Beichte: "Beauty & The Nerd"-Star Jessica Zemer spricht offen über ihre "verschi**enen" Lippen Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Nicholas Vogel Auf Joyn ansehen Beauty & The Nerd: Neue Beautys, neue Nerds, neue Überraschungen Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

TV-Erfahrung mit 15, misslungene Hyaluron-Behandlung und Russisch als erste Sprache: "Beauty & The Nerd"-Teilnehmerin Jessica Zemer verrät drei private Fakten.

5 Staffeln Beauty & The Nerd Hier alle Folgen anschauen In "Beauty & The Nerd" wagen sich die Nerds aus ihrer Komfortzone und lernen die für sie bislang fremde Welt der Beautys kennen. Doch nur wer als Team überzeugt, darf weiter vom Sieg, 50.000 Euro Preisgeld und einem Umstyling träumen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Fakt 1: Mit 15 stand Jessica erstmals vor der TV-Kamera Auf Instagram nimmt Jessica ihre Community regelmäßig mit in ihren Alltag. In einem neuen Reel verrät die 26-Jährige drei Dinge, die viele Fans vermutlich noch nicht über sie wussten. Fakt Nummer eins: Ihre TV-Karriere startete deutlich früher, als man vielleicht denkt. "Ich stand das erste Mal mit 15 Jahren vor einer TV-Kamera und habe mit dem Fernsehen zusammengearbeitet", erzählt Jessica stolz. Der heutige Reality-Wirbel ist für sie also keineswegs komplettes Neuland. Vor "Beauty & The Nerd" und "Die Realitystar Academy" nahm die aus Darmstadt stammende Influencerin und ausgebildete zahnmedizinische Fachangestellte 2022 an der "Miss Germany"-Wahl teil. Danach folgten Auftritte bei Formaten wie "Take Me Out", "First Dates Hotel" und "My Style Rocks".

So hat Jessica Zemer "Die Realitystar Academy" gewonnen: Jetzt auf Joyn streamen Ganze Folge Die Realitystar Academy Die große Diplomvergabe Verfügbar auf Joyn Folge vom 10.06.2026 • 45 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Fakt 2: "War gefühlt bei jedem Arzt" Besonders offen wird Jessica bei ihrem zweiten Fakt. Mit 18 habe sie angefangen, sich die Lippen aufspritzen zu lassen, und dafür nach eigener Aussage zahlreiche Praxen in Deutschland und der Türkei besucht: "Ich war gefühlt bei jedem Arzt." Heute blickt sie kritisch auf das Ergebnis:

Meine Lippen sind total verschi**en. Jessica Zemer

Die Beauty spricht dabei auch über eine sichtbare Spalte an ihrer Oberlippe. Diese habe sie sich damals bewusst gewünscht, weil sie den Look "wie so ein süßes Kaninchen" niedlich fand. Das Problem: Das Hyaluron bekomme sie inzwischen nicht mehr weg. Menschen hätten sie deshalb sogar gefragt, ob sie mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte geboren worden sei. Jessica stellt klar: Es handelt sich nicht um eine angeborene Fehlbildung, sondern um die Folge der missglückten Behandlung.

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"Mein ganzer Körper: 50.000!" Dass Beauty, Pflege und Eingriffe für Jessica wichtige Themen sind, macht sie auch im "Beauty & The Nerd"-Interview deutlich. Auf die Frage, wie viel Geld bereits in ihrem Körper stecke, antwortet sie knapp: "50.000!" Zu ihren Beauty-Eingriffen zählen Brust- und Nasen-Operationen, ein Brazilian Butt Lift sowie Fettabsaugungen. Jessica versteht diese Veränderungen als Ausdruck ihrer Selbstverwirklichung. Trotzdem geht es ihr in der Show nicht nur um Äußerlichkeiten. Sie will herausfinden, was hinter den Hobbys und Leidenschaften der Nerds steckt - und mit typischen Klischees brechen.

Fakt 3: Deutsch lernte Jessica erst im Kindergarten Der dritte Fakt überrascht ebenfalls: Jessica lernte Deutsch nach eigener Aussage erst im Kindergarten. Ihre Eltern seien 1996 nach Deutschland gekommen, sie selbst wurde im Jahr 2000 geboren. Zu Hause sei ausschließlich Russisch gesprochen worden.

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