"Road to Miss Germany" zeigt den neuen Weg zum Missen-Titel

Wie anstrengend ist der Weg zur Miss Germany wirklich? sixx zeigt in der neuen Dokuserie "Road to Miss Germany" persönliche Geschichten, Zweifel, aber auch Visionen. Die Heldinnen-Reise beginnt am 31. Januar auf sixx und Joyn.

Die Geschichten starker Frauen

Wie wichtig ist die Vorbilder-Rolle heutzutage? Was treibt Frauen an, Verantwortung zu übernehmen, Neues zu wagen und ihre Stimme zu erheben? Dieser Frage stellt sich die neue Doku-Serie "Road to Miss Germany" auf sixx. Ab 31. Januar zeigen die Heldinnen von morgen, was es heißt, ihre Zweifel hinter sich zu lassen.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben echte Heldinnen-Reisen, die zeigen, wofür moderne Vorbilder heute stehen. Klassische Schönheitsideale wie 90-60-90 gehören dabei endgültig der Vergangenheit an und sind kein Bewertungskriterium mehr.

"Road to Miss Germany" beginnt am 31. Januar. Jeden Samstag sind zwei Folgen ab 19:15 Uhr auf sixx und im kostenlosen Joyn-Livestream zu sehen. Das Primetime-Finale findet am 7. März um 20:15 Uhr statt. "Miss Germany Awards 2026 - Das Finale" kürt die Gewinnerin und verspricht einen spannenden und emotionalen Abschluss.