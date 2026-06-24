"Der kann doch eh nichts"
Exklusiv-Interview: Diego Poth räumt mit Vorurteilen gegen Nepo-Babys auf
Veröffentlicht:von Nicola Schiller
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Diego bei "Schlag den Star": Was treibt Verona Pooths Sohn eigentlich so?
Videoclip • 02:57 Min • Ab 12
Prominenter Nachname, ab in die Schublade: Diego Pooth kennt die Debatte um Nepo-Babys aus eigener Erfahrung. Im exklusiven Joyn-Talk erklärt er, was aus seiner Sicht oft falsch verstanden wird.
Der Begriff Nepo-Baby fällt schnell, wenn es um Promi-Kinder geht. Damit verbunden sind viele Klischees. Am Rande des "Worldchanger"-Events von Tennis-Star Alexander Zverev Ende Juni haben wir mit Diego Poth gesprochen und gefragt, was er darüber denkt.
Welches Vorurteil nervt am meisten?
"Da gibt es einige", antwortet Poth auf die Frage, mit welchen Annahmen er als Sohn einer bekannten Persönlichkeit am häufigsten konfrontiert wird. Eines sticht für ihn besonders heraus: "Er kann sowieso nichts."
Eine Aussage, die Nepo-Babys wohl täglich zu hören bekommen - egal, ob auf Social Media oder im echten Leben. Doch statt sich davon entmutigen zu lassen, sieht Poth darin eine Chance.
Gleich weiterlesen: Nepo-Babys international - Diese Stars stammen aus berühmten Familien.
Diego Pooth über Vergleiche
"Das ist ja alles auch völlig in Ordnung," sagt er weiterhin. "Ich finde das gerade cool. Genau dann hat man die Chance, umzuswitchen und vielleicht doppelt so viel Gas zu geben, weil man es vor allem sich selber beweisen will."
Gleichzeitig ordnet er die Debatte um Nepo-Babys in einen größeren Kontext ein: "Vorurteile gibt es bei allem. Es ist die Zeit des Vergleiches, jeder meckert über alles heutzutage. Jeder hat einen lustigen Kommentar hinzuzufügen."
Die wichtigste Lektion: Nicht alles persönlich nehmen
Vor allem in Zeiten von Social Media, ist das die harte Realität - sowohl für Promis, als auch für Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Ständig wird geurteilt, verglichen, kommentiert. Sogenannte Nepo-Babys geraten da besonders schnell ins Visier. "Ich glaube auf eine gewisse Art sollte man lernen, da drüber zu stehen", sagt Diego Pooth im Gespräch mit Joyn.
Neue ProSieben-Serie schaut hinter die Nepo-Baby-Kulissen
Wie ist es so, als Kind prominenter Eltern aufzuwachsen? Können sie die großen Erwartungen erfüllen? Wollen sie das überhaupt? Genau darum geht es in der neuen Reality-Doku "Born Famous".
Neben Diego Pooth werden auch Gloria-Sophie Burkandt, Summer Terenzi und Josefine Scholl über mehrere Monate mit der Kamera begleitet. Wie glamourös ist ihr Leben wirklich? Mehr Infos zum Format findest du hier: Wie leben Promi-Kinder wirklich? "Born Famous" zeigt ihr Leben.
"Born Famous" läuft ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Joyn-Livestream.
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