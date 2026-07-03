Privatleben und politische Karriere Markus Söder: Seriöser CSU-Chef oder umstrittene "Meme-Machine"? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Anna Tiefenbacher :newstime Interview mit Dr. Markus Söder Videoclip • 03:49 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Markus Söder gehört zu den prominentesten und umstrittensten Politikern Deutschlands. Ein Porträt über den CSU-Chef, seine Karriere und seine Familie.

Markus Söder: Das ist seine Familie Markus Söder wurde am 5. Januar 1967 in Nürnberg geboren und wuchs in einem konservativ geprägten Elternhaus auf. Seit 1999 ist er mit Karin Baumüller-Söder verheiratet, die beiden haben drei gemeinsame Kinder (eine Tochter und zwei Söhne). Zudem hat Söder eine weitere Tochter aus einer früheren Beziehung: Gloria-Sophie Burkandt steht selbst in der Öffentlichkeit, arbeitet als Model, hat bereits an Reality-Formaten teilgenommen und ist in den sozialen Medien sehr aktiv. In den meisten Interviews äußert sie sich durchweg positiv über ihren Politiker-Vater - vor ein paar Jahren gab sie "Gala" gegenüber aber zu, dass sie Markus Söder mehr zu offiziellen Terminen als zu privaten Anlässen zu Gesicht bekomme. Wie es aktuell um die Vater-Tochter-Beziehung bestellt ist, erfahren wir sicher im neuen Format "Born Famous". Was Gloria-Sophie wohl alles in der Reality-Doku preisgeben wird?

Die neue Reality-Doku mit den deutschen Promi-Kids, Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn "Born Famous" im Livestream auf Joyn

Karriere in der Politik Nach dem Abitur studierte Markus Söder Rechtswissenschaften in Erlangen, promovierte und sammelte erste berufliche Erfahrungen beim Bayerischen Rundfunk. Schon früh engagierte er sich in der Jungen Union und der CSU, verfolgte also von Anfang an zielgerichtet eine Karriere in der Politik. Seit 1994 sitzt Söder im Bayerischen Landtag. Innerhalb der CSU stieg er über Jahre Schritt für Schritt auf: als Generalsekretär, Minister für Bundes- und Europa-Angelegenheiten, Umweltminister, Finanzminister und schließlich als bayerischer Ministerpräsident. Seit 2018 regiert er den Freistaat, seit 2019 führt er zudem die CSU. Damit gehört der 59-Jährige zu den bedeutenden politischen Figuren der Bundesländer Deutschlands.

Umstrittene Figur Söders Social-Media-Auftritte sorgen regelmäßig für Diskussionen. Seine auffälligen Kostüme bei der "Fastnacht in Franken" - von Shrek über Marilyn Monroe bis Bismarck und Elvis - sind für viele ein sympathischer Beweis für Selbstironie. Andere sehen darin eine Form der Dauerinszenierung, die mitunter stärker auf Schlagzeilen als auf politische Inhalte zielt. Das "Zeit"-Magazin bezeichnete Söder passenderweise als "Meme-Maschine". So hat sich der Politiker zum Beispiel den Hashtag #söderisst ausgedacht, unter dem er regelmäßig Fotos und Videos von sich beim Essen postet.