"Der kann doch eh nichts" Exklusiv-Interview: Diego Pooth wehrt sich gegen das Nepo-Baby-Klischee Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Nicola Schiller Auf Joyn ansehen Diego bei "Schlag den Star": Was treibt Verona Pooths Sohn eigentlich so? Videoclip • 02:57 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Prominenter Nachname, ab in die Schublade: Diego Pooth kennt die Debatte um Nepo-Babys aus eigener Erfahrung. Im exklusiven Joyn-Talk erklärt er, was aus seiner Sicht oft falsch verstanden wird.

Der Begriff Nepo-Baby fällt schnell, wenn es um Promi-Kinder geht. Damit verbunden sind viele Klischees. Am Rande des "Worldchanger"-Events von Tennis-Star Alexander Zverev Ende Juni haben wir mit Diego Pooth gesprochen und gefragt, was er darüber denkt.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Was sind Nepo-Babys? Der Begriff kommt aus dem Englischen (Nepo = Kurzform für Nepotism, zu deutsch Vetternwirtschaft) und bezieht sich auf Kinder prominenter, reicher oder einflussreicher Eltern. In der Diskussion um Nepo-Babys geht es vor allem darum, dass sie allein durch ihre familiären Verbindungen berufliche Vorteile genießen sollen.

Welches Vorurteil nervt am meisten? "Da gibt es einige", antwortet Pooth auf die Frage, mit welchen Annahmen er als Sohn einer bekannten Persönlichkeit am häufigsten konfrontiert wird. Eines sticht für ihn besonders heraus: "Er kann sowieso nichts." Eine Aussage, die Nepo-Babys wohl täglich zu hören bekommen - egal, ob auf Social Media oder im echten Leben. Doch statt sich davon entmutigen zu lassen, sieht Pooth darin eine Chance. Gleich weiterlesen: Nepo-Babys international - Diese Stars stammen aus berühmten Familien.

Diego Pooth über Vergleiche "Das ist ja alles auch völlig in Ordnung," sagt er weiterhin. "Ich finde das gerade cool. Genau dann hat man die Chance, umzuswitchen und vielleicht doppelt so viel Gas zu geben, weil man es vor allem sich selber beweisen will." Gleichzeitig ordnet er die Debatte um Nepo-Babys in einen größeren Kontext ein: "Vorurteile gibt es bei allem. Es ist die Zeit des Vergleiches, jeder meckert über alles heutzutage. Jeder hat einen lustigen Kommentar hinzuzufügen."

Die wichtigste Lektion: Nicht alles persönlich nehmen Vor allem in Zeiten von Social Media, ist das die harte Realität - sowohl für Promis, als auch für Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Ständig wird geurteilt, verglichen, kommentiert. Sogenannte Nepo-Babys geraten da besonders schnell ins Visier. "Ich glaube auf eine gewisse Art sollte man lernen, da drüber zu stehen", sagt Diego Pooth im Gespräch mit Joyn.