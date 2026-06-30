Porträt Sarah Connor: Das ist über ihr Privatleben bekannt Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Anna Tiefenbacher Sarah Connors Bühnenpräsenz ist legendär. In "Born Famous" zeigt sie eine neue Seite von sich. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Sarah Connor gehört seit mehr als 20 Jahren zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Dabei erfindet sie sich immer wieder neu, hat keine Angst vor Umbrüchen. Was du über ihr Familienleben und ihre Karriere wissen musst.

Sarah Connor: vier Kinder, zwei Ehen und prominente Geschwister Manch einer dürfte sich noch erinnern: von 2004 bis 2010 war Sarah Connor mit Sänger Marc Terenzi verheiratet, mit dem sie auch für die ProSieben-Doku "Sarah & Marc in Love" vor der Kamera stand. Aus der Beziehung stammen zwei Kinder: Sohn Tyler, geboren 2004, und Tochter Summer, geboren 2006. Später fand Sarah Connor mit Florian Fischer, früher Mitglied der Boygroup The Boyz und heute auch als Manager tätig, ihr neues Liebesglück. Die beiden sind seit 2017 verheiratet und haben ebenfalls zwei gemeinsame Kinder: Tochter Delphine und Sohn Jax. Wie es sich anfühlt, als Kind berühmter Eltern aufzuwachsen, verrät Summer Terenzi, heute 19 Jahre alt, in der Doku "Born Famous - Fluch oder Segen?". Auch andere Promi-Kids kommen dort zu Wort, einschalten lohnt sich!

Ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn "Born Famous" im Livestream auf Joyn

Sarah Connor stammt selbst aus einer großen Familie, hat sieben Geschwister, zwei davon von einem anderen Vater. Und Sarah ist nicht die Einzige, die den Weg in die Öffentlichkeit gesucht und gefunden hat. Ihre Schwester Lulu Lewe ist ebenfalls Sängerin und war 2024 bei "Let’s Dance" zu sehen. Auch Schwester Anna-Maria Ferchichi ist vielen ein Begriff: Sie ist die Ehefrau von Rapper Bushido und hat sich zudem in den sozialen Medien einen Namen gemacht. Trotz (oder vielleicht gerade wegen) all der prominenten Verbindungen hält Sarah Connor ihr Familienleben heute weitgehend privat. Umso mehr fällt auf: Familie ist in ihren Songs immer wieder ein zentrales Thema und für Sarah ein Ort der Geborgenheit. Die Delmenhorsterin lebt aktuell mit ihrem Mann und ihren beiden jüngsten Kindern in der Provence. "Ich habe immer davon geträumt, am Meer zu leben. Jetzt haben wir es nach vielen Jahren in Berlin einfach gemacht und lieben es", verkündete sie den Umzug 2025 auf Instagram.

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Sarah Connor: eine beispiellose Karriere Geboren wurde Sarah Connor am 13. Juni 1980 als Sarah Marianne Corina Lewe. Ihren großen Durchbruch feierte sie Anfang der 2000er-Jahre. Vorsicht, Ohrwurm garantiert: Mit Songs wie "Let’s Get Back to Bed - Boy!", "From Sarah with Love" und "Music Is the Key" wurde sie schnell zu einem der größten deutschen Popstars ihrer Generation. Zunächst sang Sarah vor allem auf Englisch und wurde deshalb oft als internationale Pop-Hoffnung aus Deutschland wahrgenommen. Ihre Stimme, ihr R&B-geprägter Sound und ihr selbstbewusstes Auftreten machten sie unverwechselbar. Sie stand schon früh stark im Rampenlicht, auch privat. Ihre Ehe mit Marc Terenzi wurde in bereits erwähnter Reality-Show ab 2005 begleitet, das Format hatte enorm gute Einschaltquoten. Halb Deutschland fieberte mit den beiden auf die bevorstehende Hochzeit hin - und verfolgte ebenso gebannt das Drama um die Scheidung, die Marcs angeblichen Affären und Alkohol-Exzessen im Jahr 2010 folgte. Der wohl wichtigste Wendepunkt ihrer Karriere kam 2015 mit dem Album "Muttersprache". Sarah Connor sang plötzlich auf Deutsch. Eine mutige Änderung, doch Sarah traf damit einen Nerv. Songs wie "Wie schön du bist" zeigten eine andere Seite der Sängerin: nahbarer, verletzlicher und erwachsener. Aus dem Popstar der 2000er-Jahre wurde eine Künstlerin, die ihre Geschichten stärker selbst erzählte. Auch mit "Herz Kraft Werke" blieb Sarah Connor ihrer deutschsprachigen Linie treu. Besonders der Song "Vincent" sorgte 2019 für Aufmerksamkeit. Das Lied erzählt von Identität, Sexualität und dem Wunsch, so angenommen zu werden, wie man ist. Damit zeigte Sarah Connor erneut, dass sie keine Angst vor Themen hat, die Diskussionen auslösen können. Offenheit ist Sarahs neues Markenzeichen: sie singt über Liebe, Familie, Selbstzweifel, Schmerz und Freiheit. Meistens enorm persönlich und gleichzeitig so, dass ihre Fans sich in den Songs wiederfinden.

Diese Offenheit gehört inzwischen zu ihrem Markenkern. Sarah Connor singt über Liebe, Familie, Selbstzweifel, Stärke, Schmerz und Freiheit - oft sehr persönlich, aber immer so, dass viele Menschen sich darin wiederfinden können. Mit ihrem Album "Freigeistin" von 2025 setzt Sarah Connor ihre Erfolgsgeschichte fort. Sarah Connor ist Musikerin, Songwriterin, Mutter, Live-Künstlerin - und jemand, der offensichtlich keine Lust hat, es sich in einer Schublade bequem zu machen. Dass sie zum Beispiel auch überraschend komisch sein kann, bewies sie bei "Experte für alles".

Sarah Connor testet ihren Promi-Bonus Bei "Experte für alles" mit Klaas Heufer-Umlauf zeigte Sarah eine ungewohnte, herrlich selbstironische Seite: In Folge 17 testet sie, wie weit man als prominente Person eigentlich kommt, wenn man bewusst den sogenannten Promibonus ausreizt. Für die Sängerin dürfte das eine echte Herausforderung gewesen sein, schließlich ist sie nicht dafür bekannt, sich besonders abgehoben oder unnahbar zu geben. Umso unterhaltsamer ist es, sie in Situationen zu erleben, in denen sie genau diese Rolle spielt: fordernd, dreist und mit einer ordentlichen Portion Cringe-Potenzial. Gerade weil man ihr anmerkt, dass ihr dieses Verhalten nicht unbedingt leichtfällt, funktioniert der Auftritt so gut.