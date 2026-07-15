Promikinder Söder-Tochter bei "Born Famous": Das ist die Mutter von Gloria-Sophie Burkandt Veröffentlicht: Vor 38 Minuten von C3 Newsroom Gloria-Sophie Burkandt stammt aus einer früheren Beziehung von Markus Söder. Bild: Joyn

Als Tochter von Markus Söder wächst Gloria-Sophie Burkandt in einer besonderen Familienkonstellation auf. Während sie mit "Born Famous" im TV zu sehen ist, rückt nun auch ihre Mutter Ulrike wieder in den Mittelpunkt.

Mit ihrer Teilnahme an "Born Famous" steht Gloria-Sophie Burkandt erneut im Rampenlicht. Während viele ihren prominenten Vater Markus Söder kennen, ist über ihre Mutter deutlich weniger bekannt. Ihre gemeinsame Geschichte begann mit einer zufälligen Begegnung.

Ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn "Born Famous" im Livestream auf Joyn

Kennengelernt im Solarium Anfang der 1990er-Jahre arbeitete Ulrike Burkandt in einem Sonnenstudio in Nürnberg. Dort traf sie auf den damaligen Jura-Studenten Markus Söder, der als Kunde vorbeikam. In einem Interview mit "Bunte", über das auch die "Welt" berichtete, erinnerte sich Burkandt später daran, dass Söder sie "sofort nach meiner Nummer gefragt" habe. Aus dem Kennenlernen entwickelte sich über mehrere Jahre eine lockere Beziehung. Am 18. Dezember 1998 kam schließlich Tochter Gloria-Sophie Burkandt zur Welt.

Unterschiedliche Lebenswege Während Markus Söder wenige Monate später seine heutige Ehefrau Karin Baumüller-Söder heiratete und mit ihr drei weitere Kinder bekam, zog Ulrike Burkandt ihre Tochter groß. 2007 sprach Burkandt im Magazin "Bunte" offen über diese Zeit. Sie behauptete: "Als ich ihm von der Schwangerschaft erzählt hatte, hat er mir gesagt, dass er mich auf keinen Fall heiraten werde."

Ich glaube, ich war ihm wohl zu arm. Ulrike Burkandt

Sie ergänzt: "Außerdem sei er gerade dabei, eine neue, feste Beziehung aufzubauen."

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Heute selbst im Rampenlicht All eyes on Gloria-Sophie Burkandt: Bei der "Born Famous"-Premiere in Hamburg zieht die Söder-Tochter alle Blicke auf sich. Bild: Joyn

Inzwischen geht Gloria-Sophie Burkandt ihren eigenen Weg. Als Model und Influencerin steht sie regelmäßig selbst im Fokus der Öffentlichkeit. Mit ihrer Teilnahme an "Born Famous" gewährt sie den Zuschauer:innen nun auch persönliche Einblicke in ihr Leben - und lenkt damit den Blick auf die außergewöhnliche Geschichte ihrer Familie.