Strahlende Siegerin
Das Finale von "Das große Backen - Die Profis": Lina ist die strahlende Gewinnerin
Veröffentlicht:von Rebecca Arlt
Das große Backen - Die Profis
Wer gewinnt "Das große Backen - Die Profis" 2026?
Videoclip • 04:45 Min • Ab 6
Endlich Finale! Ein letztes Mal hieß es bei "Das große Backen - Die Profis": Auf die Plätzchen, fertig, backen! Die Kandidat:innen müssen süße Schmuckstücke kreieren. Wer würde am Ende die Nase vorn haben und sich den goldenen Cupcake samt Siegesprämie holen? Die Chance dazu hatten Lina, Péter und Sven.
Das große Backen - Die Profis
Das große Backen - Die Profis
Eine neue Staffel von "Das große Backen - Die Profis" startet und acht Konditor:innen treten gegeneinander an. Ihr Ziel ist klar: der goldene Cupcake und ein Preisgeld von 10.000 Euro. Doch bevor jemand vom Titel träumen darf, müssen die Kandidat:innen ihr Können in zahlreichen kreativen und technisch anspruchsvollen Aufgaben unter Beweis stellen.
Spannung im Finale: Wer gewinnt die neue Staffel?
In der sechsten und damit letzten Folge von "Das große Backen - Die Profis" ging es nochmal darum, die Jury, bestehend aus Bettina Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs und Günther Koerffer von den eigenen Backkünsten zu überzeugen. Immerhin stand nicht weniger als der Gewinn der siebten Staffel auf dem Spiel.
Ein kurzer Blick zurück: In Folge 1 entschied ein kleiner Fehler darüber, dass am Ende die erste der insgesamt acht Kandidat:innen die "Das große Backen - Die Profis" schon wieder verlassen musste. Doch wer glaubt, in Folge 2 wurden die Aufgaben vom Niveau her einfacher, täuscht sich. Am Ende sammelte Alireza zu wenig Punkte und musste sich leider verabschieden. Wurde es in Folge 3 einfacher? Auch nicht, aber Moderatorin Enie van de Meiklokjes blieb fröhlich und probierte immer mal hier und da, ob geschmacklich alle auf dem richtigen Weg waren - am Ende von Folge 3 musste nach einigen Mißgeschicken Gina gehen. Als in Folge 4 das eigene Zaubertalent in Sachen Backen gefragt war, verließ leider Michael das Glück und er musste gehen - obwohl er in der Woche zuvor noch die rote Schürze als Bäcker der Woche ergattert hatte.
In Folge 5 ging es nun also um den Einzug ins Finale für die verbliebenen vier Kandidat:innen bei "Das große Backen - Die Profis" . Leider musste Anna knapp vorm Ziel die Show-Backstube verlassen.
Wer darf sich nun im Finale über den Sieg freuen? Doch blicken wir noch einmal auf die Aufgaben in der aller letzten Folge.
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Erste Aufgabe: Schmucke Kästchen für die Jury
In der ersten Final-Aufgabe müssen die drei Finalist:innen aus Kuvertüre eine Schachtel oder ein Kästchen aus essbaren Elementen herstellen. Es wird später als Behältnis für die weiteren geforderten Backkreationen dienen und muss deshalb zum selbst gewählten Überthema passen sowie mindestens zehn der geforderten Kleingebäcke aus Aufgabe zwei Platz bieten. Das Ergebnis muss die Jury nur optisch, nicht geschmacklich überzeugen, da sie diese Schmuckkästchen nicht verkosten werden.
Alle drei geben Vollgas, um möglichst in dieser Aufgabe schon viele Punkte abzuräumen. Doch leider gelingt Péter sein alt anmutender Karton nicht so ganz wie gewünscht und er bekommt auch prompt von der Jury die Fehler aufgezählt. Er konnte bei dieser Aufgaben leider am wenigsten überzeugen. Die meisten Punkte (29) erhielt Lina, gefolgt von Sven (28).
Zweite Aufgabe: Lina hat viele Herzen für die Jury
Nun ging es ans Befüllen der Schmuckkästchen. Hierfür sollten die Profi-Bäcker:innen ein Kleingebäck oder aber aufwändige Pralinen herstellen. Es müssen insgesamt 15 identische Stücke präsentiert werden, passend zum selbst gewählten Überthema aus Aufgabe eins. Mindestens 10 der Kleingebäcke sollten zudem in die Box aus Aufgabe 1 passen.
Hier konnte Péter den Punkterückstand der ersten Aufgabe leider auch nicht wettmachen. Seine Mini-Törchen überzeugten zwar geschmacklich, aber bekamen optisch eine schlechtere Bewertung, als die Herzen von Lina und die Pralinen von Sven. In der Gesamtrechnung wird nun deutlich, dass letztere klar um den Sieg backen.
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Finale Aufgabe: Welche Torte bekommt die meisten Punkte?
Zum Abschluss mussten die drei FinalistInnen ihr Können noch ein letztes Mal unter Beweis stellen und eine spektakuläre, 3-stöckige Torte kreieren, natürlich wieder passend zum Überthema und aufwendig dekoriert. Geschmackliche Vorgaben: Die Torte sollte aus zwei Rezepturen bestehen, wobei die unterste und oberste Etage jeweils ein passendes aromatisches Konzept haben sollten, während die mittlere Etage einen anderen Geschmack haben sollte.
Die Siegerin: Lina ist Deutschlands beste Profi-Bäckerin 2026
Am Ende bekommt Lina für ihr Schaustück aus essbaren Herzen extra Punkte, so dass sie ihren Vorsprung kontinuierlich ausbauen konnte und ihr der Sieg mit insgesamt 82 Punkten nicht mehr zu nehmen war. Sie ist überglücklich, den Cupcake endlich in den Händen halten zu können. Sven und Péter freuen sich mit der strahlenden Siegerin.
Das waren die Profi-Bäcker:innen im Finale 2026
Hier die Finalist:innen für "Das große Backen - Die Profis" im Überblick":
Sven
Lina
Péter
Nach dem Backen ist vor dem Backen
Nachdem die Frage nach dem besten Profi-Bäcker 2026 nun beantwortet ist, stellt sich gleich die nächste: Wer wird die oder der beste Hobbybäcker:in 2026? Die neue Staffel "Das große Backen" steht bereits in den Startlöchern: Du siehst die neuen Folgen ab 29. Juli, um 20:15 Uhr in SAT.1 oder im Livestream auf Joyn.
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