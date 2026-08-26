Hier findest du das Rezept zur Challenge "Torten-Puzzle" von Anna aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 5 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Challenge "Torten-Puzzle" von Anna

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Torten-Rezept von Anna

Backzeit: 40 Minuten

Temperatur: 190 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Backrahmen 24x24 cm

Für den Bananen-Walnuss-Biskuit:

Den Ofen vorheizen. Den Backrahmen mit Backpapier einschlagen und auf ein Gitter stellen. Die Eier zusammen mit Zucker, Vanillezucker und Salz etwa 12 Minuten aufschlagen. Währenddessen die Walnüsse im Multizerkleinerer fein hacken und die Bananen pürieren. Anschließend die pürierten Bananen zu den aufgeschlagenen Eiern geben und die Masse weiter aufschlagen. Danach Mehl und Walnüsse über die Masse geben und vorsichtig unterheben. Den fertigen Teig in den vorbereiteten Rahmen füllen und den Boden bei 190 °C etwa 40 Minuten backen.

Für die Dattel-Mascarpone-Creme:

Die Datteln und die Dattelrohmasse in kochendem Wasser etwa 10 Minuten einweichen und anschließend im Multizerkleinerer pürieren, wobei kleine Dattelstücke erhalten bleiben können. Danach Mascarpone, Sahne, Schmand und Puderzucker vorsichtig cremig aufschlagen. Die abgekühlte Dattelmasse hinzufügen und alles zu einer fest-cremigen Creme weiterschlagen. Falls nötig, zusätzlich Sahnesteif einrühren.

Für das Haselnuss-Kadayif:

Die Walnüsse grob hacken und die Haselnusscreme erwärmen, bis sie flüssig ist. Anschließend die flüssige Haselnusscreme mit Kadayif sowie den Walnüssen vermengen und die Masse anschließend abkühlen lassen.

Für die Kondensmilch-Buttercreme:

Die Butter etwa 20 Minuten aufschlagen, bis sie deutlich heller und weiß wird. Anschließend die Kondensmilch sowie die Lebensmittelfarbe hinzufügen und die Creme weitere 7 Minuten aufschlagen.

Für das Royal Icing:

Puderzucker und Eiweiß miteinander vermengen, dabei nicht zu lange oder zu fest schlagen, damit keine Luft in die Masse eingearbeitet wird. Die Masse anschließend in drei Portionen aufteilen und eine Portion gelb, eine blau einfärben, während eine Portion weiß bleibt. Danach in drei Spritzbeutel füllen und eine kleine Öffnung einschneiden.

Für die Dekoration:

Den rosa, gelben und lila Fondant ausrollen und daraus Blumen ausstechen. Aus dem gelben Fondant Sterne ausstechen.

Den weißen Fondant ausrollen und in neun 8x8 cm Vierecke schneiden. Mit einem gelben Lebensmittelstift ein Muster auf die einzelnen Fondant-Vierecke zeichnen. Den klaren Alkohol jeweils mit pinker, lila, flieder und türkiser Lebensmittelfarbe vermengen. Die einzelnen Felder farbig ausmalen. Danach mit Royal Icing die Konturen sowie Punkte und weitere Muster aufzeichnen. Die Fondant-Vierecke zusätzlich mit den ausgestochenen Blumen und Sternen dekorieren. Mit gelbem Royal Icing einen Mond in die Mitte zeichnen.

Für die Fertigstellung:

Den Bananen-Walnuss-Boden in der Mitte halbieren und die Bananen in feine Scheiben schneiden. Eine dünne Schicht Dattel-Mascarpone-Creme auf den Boden streichen und die Bananenscheiben auflegen. Anschließend etwa drei Viertel der Creme darübergeben und vorsichtig glattstreichen. Danach das Haselnuss-Kadayif auf die Creme geben und gleichmäßig mit den Händen verteilen. Die restliche Creme draufgeben und erneut glattstreichen. Den zweiten Boden aufsetzen und die Torte kaltstellen. Danach die Torte mit der Buttercreme einstreichen und erneut kühlen. Anschließend die Torte in neun 8x8 cm Stücke schneiden. Auf jedes Stück ein Fondant-Viereck setzen. Zum Schluss einige Fondant-Blumen dekorativ auf die Außenseite der Torte setzen.